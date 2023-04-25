Gram altın ile sertifika arasında dikkat çeken tahmin: Gram altın için makas arttı diyerek duyurdular! Altına yatırım...

Gram altın ile sertifika arasında dikkat çeken makas uzmanlar tarafından değerlendirildi. Son günlerde altın fiyatlarındaki makas aralıkları hakkında kuyumculardan, uzmanlardan dikkat çeken tahmin geldi. Telaffuz edilen rakam yatırımcıları şaşırttı. Altında yön ne olacak, Altın alınmalı mı, altının rekor seviyesi ne? Altını satmalı mı? İşte çarpıcı analiz ve senaryolar...

Altın sertifikası ile gram altın arasındaki makas açılıyor. İki varlık arasındaki fark 197 TL'ye kadar çıktı. Altın sertifikasının günlük hacminde de 1 milyar TL ile rekor görüldü ifadesine yer verildi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ile piyasadaki gram altın fiyatı arasındaki makas da açılmaya başladı.

0,01 gram altına denk gelen altın sertifikasının fiyatı bugün 14,30 TL seviyelerinden işlem görürken 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı 1.430 TL oldu. Hatta bugün gün içerisinde sertifikada 14,51 TL seviyeleri de görüldü. Spot piyasada gram altın fiyatı ise 1.240 TL seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları’nı 10,48 TL’den halka arz etmişti. Yastık altı yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan AltınS1 yatırım aracı, işleme açıldığı günden bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 37’lik getiri sağladı. Darphane Altın Sertifikası’ndaki kazanç son 1 ayda ise yüzde 11 seviyesinde oldu.

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Sertifikada rekor hacim

Altın sertifikasında hacim de bugün 1 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı.

Borsada ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları’nda alım-satım arasındaki farkının düşük olması, düşük komisyon tutarları, fiziki saklamanın getirdiği dezavantajların olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmaması nedeniyle daha çok tercih ediliyor.

bloomberght'e göre: Altın sertifikaları, fiziki altına dönüştürülme imkanı da sağlarken her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gr ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılmakta. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük 1000 gram olurken, bunun için yatırımcının yatırım hesabının bulunduğu aracı kuruma, fiziki altını Darphane merkezine giderek ya da adresine gönderilmesini istediği bilgisini belirterek fiziki altına dönüşüm talebi vermesi gerekmekte.

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Öte yandan İslam Memiş: Çok ilginç şeyler oluyor... Gram altın piyasalarında daha önce görülmedik gelişme diyerek açıkladı..

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında görülen 'çok ilginç gelişme'yi açıkladı. Memiş, kendisinin de daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığının altını çizerek herkesi uyardı.

Finans analisti İslam Memiş, gram altında daha önce görülmeyen bir gelişmeyi 'çok ilginç şeyler oluyor' diyerek duyurdu. Memiş, yatırımcıları da uyardı.

"Dolar ve altın ile operasyon çekiyorlar dikkat!" başlıklı videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:

ABD'DEN GELECEK VERİYE DİKKAT!

"Nisan ayının son haftasındayız. ABD'de önemli veriler var, Türkiye'de önemli açıklamalar var. Seçim meydanlarından piyasalara yeni haber akışları geliyor. Biz acaba vatandaş olarak bu açıklamaları nasıl fırsata çevirebiliriz.

Borsa İstanbul 100 endeksi 5022 puandan günü tamamladı. 4950-5250 bant aralığı öngörüm vardı. Bu bant aralığı biraz yatırımcıyı bunaltır diye düşünüyorum. Çok yüksek beklentilere girmeden endeks tarafına takip edeceğiniz seviye. Aşağıda 4000 puana kadar bir alanımız olduğunu da sık sık ifade ediyorum, bu düşüncem geçerli. Yükselişlerin kalıcı olması için 5250 puan seviyesinde en az iki gecelik kapanış gerekiyor. Dolar kurunun yumuşak bir düşüş gerçekleştirmesi gerekiyor.

Dolar kuru ekranlarda 19.40 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda 20.42-46 lira aralığında. Daha önce 20 lira üzerinde tutunacak mı soruları sorarken artık hedef 21 lira mı diyoruz. Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı var. Seçim meydanlarından ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından şöyle mesajlar geliyor. Faizler düşecek. Merkez Bankası faiz indirirse piyasalar için sürpriz değil. Orta vadede 24-25 lirayı bekliyoruz. Dolar bir yatırım amacı mı? Dolar bana kazandırır mı? Cevap hayır. Dolar karşısında bütün yatırım araçları bedava şekilde kenarda duruyor çünkü. Euro-dolar paritesi 1.10 seviyesinde. 1.15'i bekliyoruz. Hazirandan sonra. Euro mu, dolar mı, tabii ki euro. Tabii ki euro-dolar paritesi. Çünkü dolar endeksinde hazirandan sonra 92-95'e kadar düşüş beklentim var.

Euro'da gerçek fiyat 22.45-56 lira. Doları ezip geçmeye devam ediyor. 30 lira seviyesinde ataklar da belki göreceği euro/TL'de."

Nisan ayının son haftası ve borsa-dolar değerlendirmesinin ardından İslam Memiş, gram altında çok ilginç dediği gelişmeyi açıkladı, bunun bir tuzak olduğu uyarısını yaptı...

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN UYARI: ÇOK İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR...

"Gram altın ekranlarda 1245, bankalarda 1368, Kapalıçarşı'da 1363. 1353-63, Kapalıçarşı'da bile makas aralığı açıldı. Gram altın almak için doğru zaman değil. 1350 lira üzerinde gram altın alınmaz, manipülasyonu fazla, balon ve köpük oluştu. Ons tarafında düşüşler gerçekleşti. Dolar TL'de köpük oluştuğu için gram altın TL'de de köpük oluştu. Kapalıçarşı'da makas aralığı 10 lira. Makas aralığı açılıyor. İlginç bir gelişme var diye söyledim. Bir ilginç gelişme daha oldu, işçilikler arttı. Önceden fiyatlar gerileyince işçilik artıyordu, şimdi fiyatlar zirve, makas açıldı işçilik arttı. Çeyrek altında 20 lira gibi bir işçilik farkı doğdu. Cumhuriyet altınında 50 lira işçilik. Gram altında makas aralığı 10 lira, 40 liralık makas oluşuyor. İşçilikler yavaş yavaş artmaya başladı, çok ilginç şeyler oluyor.

Ons altın 1990 dolar, sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Köşe yazımda da paylaştım. Altın onsu 3 Mayıs Fed toplantısına kadar 1960-2020 bant aralığında gezinecek. 50 dolar makas aralığı geçerli. 2000 dolara da sıçrayabilir, 2010'a da sıçrayabilir, aşağıda 1960 dolar var. O yüzden dedim ki, 1960'ın karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa alabilirsiniz, o seviyeye gerilemeden ben alım yapmam."

Gram altın ve ons altın değerlendirmelerinin ardından İslam Memiş, çok ilginç bir gelişme olarak dikkat çektiği 'işçilik' artışını detaylandırarak uyardı. Memiş, gümüşle ilgili tahminlerini de sıraladı. İşte o değerlendirme...

İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ DEĞERLENDİRMESİ

Gümüş onsu 25.18 dolar seviyesinde. 24.80 doları paylaşmıştım. 24.80 güçlü destek, sonra 26, 28, 30, 32 ikişer rakamlı yükselişler devam edecek. Gümüş bedeva. Gram gümüş serbest piyasalarda 16.50-17 lira aralığında. Bankalarda da 17.50, 18'e satanlar var. 17 lirayı gördük, 11 liradan yıla başlamıştık. 18, 20, 22, ikişer liralık yükselişle yolumuza devam edeceğiz. 20 lira görülmeden sıfır tavizle yola devam. Gümüş tarafında beklemeye devam, al unut. Aldım, sattım, para kazandım, hikaye. Uzun zaman bekleyenler işin kaymağını yiyor.

PİYASALARDA NELER OLUYOR, MAKAS ARALIKLARI NEDEN VAR?

Sıkıcı bir hafta var, dar bant aralığı var. Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. Belli bant aralıkları yatırım araçlarında korunacak, dışına çıkılmayacak. Aksiyon, heyecan beklemeyin bu hafta. Geçen haftaki pozisyonlar hala geçerli. Neden makas aralıkları var, işçilikler var? 3 ay, 4 ay önce havalecilik nedir diye köşe yazım vardı. Gayri resmi işler, yurt dışındaki para transferlerini gerçekleştirme işleri. Şu anda bunlar Türkiye seçim sürecinde olduğu için bir noktada operasyon çekiyorlar ekonomiye. Ne kadar ilgilenirler bilmiyorum. Bu havaleciler, para transferlerini gayri resmi yapıyorlar. Gram tarafında 1450, 1550'yi beklemeye devam ediyoruz. Sosyal medyada siyasi kindarlık paylaşımları var. Zeki insanlar zaten inanmaz. Para puldan anlamayanlar her gördüğü habere inanıyor. Her seçim öncesi bankadan paranızı çekin diye operasyonlar devam ediyor. Sürekli dilimizin döndüğünce uyarıyoruz.

Gerçekten bir tereddüdün varsa çekebilirsin paranı ama devlet diyor ki, milletin bankalardaki mevduatı 400 bine kadar sigortalı. Haberglobal Memiş'ten bunu geçiyorsa, başka bankaya koyarsın. Israrla insanların aklını çelmek için operasyon yapıyorlar. Bunların maliye ayağı da havaleciler. Piyasada hem döviz, altın üzerinden manipülasyon yapıyorlar, Kapalıçarşı'da ciddi batak verenler var. Bunların hepsi kumar oynayan tipler. Batarken onlarca insanı da batırıyorlar. Kumarhane gibi bir piyasa oluştu. Gereken yapılacaktır, tereddüt olmasın sözlerini aktardı.

GRAM ALTINDA İŞÇİLİK FARKI NE DEMEK?

Makas aralığı ve işçiliklerin koyulması iyi niyet değildir. Gram altın 1150'ye kadar geriledi mesela, ne oluyor, yoğun talep karşısında rafineriler full. Yoğun talepten işçilik koyuyorlar. Şimdi ne oluyor, 1350 lira, yoğun talep yok. İşçiliklerin hiçbir açıklaması yok, bu tuzağa düşmeyin. Bu seçim sürecinde bir operasyondur, bu makas aralıkları ve işçilikler normal değildir.

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