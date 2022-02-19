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Yaşam Uzmanı açıkladı, saldıracak köpek nasıl anlaşılır?
Yaşam

Uzmanı açıkladı, saldıracak köpek nasıl anlaşılır?

Uzmanı açıkladı; Bir köpek; dudaklarını, sırt kılını havaya yükseltiyorsa, dişlerini gösterip hırlıyorsa ve kuyruğunu bacaklarının arasına alıyorsa ondan korkun.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 11:49:00 -
Uzmanı açıkladı, saldıracak köpek nasıl anlaşılır?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan köpek saldırılarına gün geçtikçe bir yenisi daha ekleniyor. Vatandaşlar etraflarında köpek gördüklerinde tedirginlik yaşıyor. Sivas'ta Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yıldız saldırgan köpeklerin nasıl anlaşılabileceğini ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Uzman Kangal yetiştirici ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal ırkı köpeklerin saldırma eğilimleri olmadığını hatırlatarak, “Psikolojik olarak agresif eğilimleri olan köpekler zaten Kangaldan çok farklıdır. Yakınında bu tür köpeklerin bu eğilimlerini görürlerse, dudaklarını, dişlerini, sırt kılını havaya yükseltiyorsa, dişlerini gösterip hırlamaya başlıyorsa ve kuyruklarını bacaklarının arasına koyuyorlarsa mutlaka yakınınızda sığınabileceğiniz güvenli bir yere girin. Onlarla acil bağlantınızı kesin, yani önlem alın. Çünkü hayvanlar insanoğlunun tuzakladığı her önleme mutlak bir çözüm bulur. Eğer siz bunu bilmiyorsanız, hayvan bu çözümü zaten almıştır. Size gardını alarak gelmiştir. Bunu böyle bilin ve buna göre hareket edin" dedi.

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