Uzmanı açıkladı! Pirinç yerine plastik mi yiyoruz?

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, hazır olarak alınan pirinçte yıkandıktan sonra mikroplastik oranının azaldığını belirterek, “Yüz gram pirinçte 3,7 mg mikroplastik varlığı tanımlanmış ve bu pirinç yıkanınca mikroplastik miktarı 2,8 mg’a inmiştir. Paketli hazır konserve pirinçte 13,3 mg’a varan mikroplastik varlığı gösterilmiştir” dedi.

“Plastik tüketimi günümüzde yıllık 350 milyon tonu bulmuştur”

Plastik kullanımının yeryüzünde giderek artmakta olduğuna değinen Dr. Savaş, “1950’lerde yıllık 1,7 milyon ton olan plastik tüketimi günümüzde yıllık 350 milyon tonu bulmuştur. Sadece okyanuslara yıllık 8 milyon ton civarında plastik karışmaktadır. Bu plastiklerin bir kısmı tekstil ve kozmetik sektörü için küçük boyutlarda üretilmektedir. Diğerleri ise büyük boyutlu üretilmesine rağmen doğada aşınarak ve parçalanarak küçük partiküllere dönüşmektedir. 2004 yılında Prof. Thompson’ın tanımlamasıyla literatüre giren mikroplastik kavramı, 5 mm ile 1 mm arasındaki küçük plastik parçacıkları ifade etmektedir. Okyanuslarda trilyonlarca mikroplastik varlığı tahmin edilmektedir” şeklinde konuştu.