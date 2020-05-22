Uzmandan, mide fesadı uyarısı

Uzman Dr. Necdet Yetim, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez evlerimizde kalarak, büyüklerimizin ellerini öpemeden kutlayacağımız Ramazan Bayramı’nda hatalı beslenmenin neden olacağı sağlık sorunlarına dikkat çekti. Bayramlarda, bir ay oruçtan sonra şekerli, yağlı, ağır yemekler yemeye bağlı “mide fesadı” gibi rahatsızlıklar görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Yetim, “Bayram coşkumuz, sevincimiz hastalıklarla gölgelenmesin” dedi.

İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yetim, bayram günlerinde aşırı beslenmenin oruçtan çıkmış kişileri hasta edebildiği gibi birçok hastalığı da kötü etkilediğini söyledi. Bayramlarda insanların daha neşeli ve mutlu olduğunu, bu duygu durumuyla bazı davranışların değişebildiğini belirten Uzm. Dr. Yetim, “Bunlar arasında en çok beslenme davranışlarındaki değişim önemlidir. Özellikle Ramazan Bayramı’nda bu değişim daha çarpıcı sonuçlara neden olmaktadır. Bir ay süreyle oruç tutan bir kişinin mide bağırsak sistemi buna alışır, mide bir miktar da küçülür. Bayramda insanlar beslenme konusunda kendilerini özgür hissedeceklerdir. Ayrıca insanlar kendilerini ödüllendirmeye hak kazandıklarını da düşünürler. Bu yıl yapamayacağımız bayram ziyaretlerinin acısını evde çıkarmamamız gerek. Özellikle şekerli, yağlı ve ağır yemeklerin aşırı yenmesi sonucu bazı sağlık sorunları yaşanabileceği hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Üstelik hareketsiz olduğumuz da unutulmamalıdır” diye konuştu.

Kronik hastalıkları olanlar dikkat

Bayramlarda sık olarak hatalı beslenmeden kaynaklanan sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar görüldüğünü vurgulayan İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yetim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulantı-kusma, mide yanması, karın ağrısı gibi şikayetlere neden olan mide fesadı da denen gastritler, ishale neden olan barsak bozuklukları sık görülür. Bu hastalıklar, bir ay boyunca çok zorlanmayan mide bağırsak sisteminin birden aşırı ve ağır yiyeceklerin etkisi ile oluşurlar. Bayram günlerinde aşırı beslenmenin var olan birçok hastalığı da kötü etkilediğini belirtmeliyiz. Bunların başında diyabet yani şeker hastalığı gelir. Bolca yenen şekerli ve unlu yiyecek ve içeceklerin etkisi ile kan şekeri kontrolü bozulacaktır. Genellikle yüksek seyreden kan şekerinin yaptığı ağız kuruluğu, hararet hissi, çok susama ve çok idrar yapma gibi belirtilerinden şeker komasına kadar varan sağlık sorunları olabilir. Bayramlarda tuzlu ve yağlı yiyecekler de fazla miktarda tüketilmektedir. Özellikle tansiyon hastaları, kalp ve damar hastalıkları olanlar etkilenir. Yükselen tansiyon birçok önemli sağlık sorununa yol açabilir. Bunların başında damar tıkanmaları, beyin kanamaları, inmeler gelmektedir. Bayramlarda; kalp, karaciğer, böbrek gibi önemli organların yetmezliklerinde de aşırı ve dengesiz beslenmeye bağlı artmalar görülmektedir. Bu yüzden bayramlarda genellikle her zaman uyguladığımız beslenme düzenini fazla bozmamak gerekir. Şeker ve tatlılar özellikle diyabetli hastalar tarafından yenmemeli ya da en çok tadımlık ölçülerde yenmeli. Tuzlu ve yağlı yiyeceklerden, hamur işleri ve kızartmalardan, aşırı sıcak ve soğuk yeme içmelerden kaçınılmalı. Günde üç ana öğün normal miktarlarda yenmeli, kuşluk ve ikindi zamanlarında ara öğün atıştırmaları ile geçiştirilmelidir. Atıştırmalarda az miktarda çerez, kuru meyve olabilir. Geceleri geç zamanlarda ağır bir şey yememeli, ihtiyaç duyuluyorsa bir bardak süt, biraz yoğurt ya da çorba tüketilebilir.”