Uzman yetkiliden ebeveynlere uyarısı: Bilinçsizce hemen ilaç vermeyin! Tek tek açıkladı işte o sözler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Bozdağ, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla çocuklarda sık görülmeye başlayan bağırsak enfeksiyonlarına dikkat çekti. "Çocuklarda su ve gıda kaynaklı bağırsak enfeksiyonlarına bağlı ishal şikayetleri arttı" diyen Bozdağ, ailelere uyarılarda bulundu.

IHA'nın haberine göre, Özel OFM Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Bozdağ, enfeksiyon hastalıklarına bakteri ve virüs gibi gözle görülemeyen canlıların neden olduğunu, kış mevsiminden çıkışla , yaz mevsiminin yaklaşmasıyla çocuklarda özellikle su ve gıda kaynaklı, bağırsak enfeksiyonlarına bağlı ishallerde artış olduğunu söyledi.

Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Bozdağ, "Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcağın kendini hissettirmesiyle birlikte özellikle su ve gıda kaynaklı bağırsak enfeksiyonlarına bağlı ishal artış göstermeye başladı. Bağırsak enfeksiyonlarında etken hemen her zaman virüslerdir. En sık Rotavirüs, Adenovirüs, Calicivirüs gibi etkenler ishale neden olur. Dolayısıyla almamız gereken temel önlem bu canlıların vücudumuza girmesini engellemektir. Bunu da iki şekilde başarabiliriz; bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve mikroplardan uzak durmak. Bebeklerin ve çocukların bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı güçlü tutmanın ilk ve en güçlü adımı aşı yaptırmaktır. Çocuklarımıza ilk doğduğu günden itibaren Sağlık Bakanlığı takvimindeki aşıları yaptırmalı, diğer özel aşılar hakkında da mutlaka çocuk doktorunuzdan bilgi almalısınız. Bağışıklığı güçlendirmek için mevsim meyve ve sebzeleri tüketilmelidir. Gece uykusu çocuğun hem büyümesi hem de bağışıklığı için önemlidir. Stres bağışıklık sisteminin önemli düşmanlarından biri olduğu için çocuğa rahat, huzurlu ev ve okul ortamları hazırlamak gerekir" diye konuştu.

"DOĞRU VE YETERLİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ"

İshale yakalanan çocuklarda yeterli ve hızlı beslenmenin tedavide önemli bir basamak olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özkan Bozdağ, "İshalli çocuğun doğru, yeterli ve hızlı beslenmesi tedavinin en önemli basamağıdır. Diyette dikkat etmemiz gerekenler şu şekilde özetlenebilir; bol su tüketilmelidir. Sıvı ve kalori açısından yağsız çorbalar tercih edilebilir. Elma, şeftali, muz, havuç, ayran, yağsız peynir, yoğurt, patates haşlaması, beyaz ekmek tercih edilmelidir. Bol posalı sebze ve meyveler, tüm yağlı gıdalar, şeker ve şekerli gıdalar, hazır satılan meyve suları, kuru baklagiller, kepekli ekmek, baharatlar, kuru kahve ve çaydan uzak durulmalıdır. Kaynağı ve nasıl hazırlandığı bilinmeyen, açıkta satılan gıdalar tüketilmemelidir. İshal tedavisinde çok nadir durumlar dışında antibiyotik kullanılmaz. Doğru, yeterli düzenli beslenme ve yeterli sıvı alımının; çinko ve probiyotikle desteklenmesi ishal tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Eğer sizin çocuğunuz da gastroenterit hastalığı belirtileri gösteriyorsa, dışkısında kan yoksa, ateşi hafifse, sürekli kusmuyor ve beslenebiliyorsa öncelikle evde tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bu yöntemle iyileşme sağlanamaz ya da hastalık şiddetlenir ve semptomlar dayanılmayacak boyutlara ulaşırsa vakit kaybetmeden bir uzmana muayene olmanız önerilir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARA BİLİNÇSİZCE İLAÇ VERMEYİN"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Bozdağ, ailelerin bilinçsiz ilaç tüketiminden uzak durması gerektiğinin altını çizdi. "Bilinçsiz ve gereksiz ilaç kullanımı mide ve bağırsak florasının düzenini bozar. Bağırsağın emilimini değiştirebilir ve ortamdaki zararlı maddelerin artmasına sebep olabilir. Bu yüzden sağlıklı bağırsaklar için ilaç özellikle antibiyotik kullanırken doktorunuza danışınız" uyarısında bulunan Bozdağ, "Çocuklarımızı kapalı ve havasız ortamlardan uzak tutmalıyız. El temizliğine çok dikkat etmeli ve elimizi yıkamadan ağzımıza götürmemeliyiz. İshale neden olan mikroorganizmalar genellikle elimizle beraber vücuda giriş yaparlar. Bu yüzden el hijyeni çok önemlidir. Gün içinde toplu taşımada, dışardan eve gelince, tuvaletten çıkınca el hijyenine dikkat etmemiz gerekir. Enfeksiyonların yayılmaması için toplum olarak hepimize düşen önemli görevlerden biri de hasta olduğumuzda mümkün olduğunca dışarı çıkmamak, sağlıklı çocuklarla yakın temasta bulunmamak, gıda ve su kaynaklarının temiz tutulması ve doğru saklanmasına özen göstermektir" dedi.