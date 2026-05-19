Kalkıştan saniyeler sonra alev aldı! 15 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Kalkıştan saniyeler sonra alev aldı! 15 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD’nin Kentucky eyaletinde 15 kişinin yaşamını yitirdiği kargo uçağı kazasına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra düşen kargo uçağının kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

 

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan 4 Kasım 2025 tarihinde kalkan bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu meydana gelen ve en az 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, kalkış sırasında uçağın sol motorunun koparak alev aldığı görüldü.

 

İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı, pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerine düşmüştü.

Volkan

Hani görüntü nerede
