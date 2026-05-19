Kalkıştan saniyeler sonra alev aldı! 15 kişinin öldüğü uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD’nin Kentucky eyaletinde 15 kişinin yaşamını yitirdiği kargo uçağı kazasına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.
Kaza 4 Kasım 2025’te yaşandı
ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan 4 Kasım 2025 tarihinde kalkan bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu meydana gelen ve en az 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, kalkış sırasında uçağın sol motorunun koparak alev aldığı görüldü.
İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı, pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerine düşmüştü.