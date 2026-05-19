Yol kenarında duran otomobile çarptı! Alkollü sürücü dehşeti
Zonguldak Ereğli'de alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında duran otomobile çarptı.
Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı yolunun Mevrealtı mevkisinde meydana geldi. Ereğli istikametine giden M.A. idaresindeki 06 CDZ plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında, duran A.E.Y. idaresindeki 26 HC 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler M.A. ve A.E.Y. ile birlikte duraklama halindeki otomobilde bulunan B.N.T., L.E., M.E. ve S.H.N. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yapılan incelemede, sürücü M.A.’nın 1,67 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.