0553 313 94 23

Uzman psikologlar: “Okul değil, tatilin bitmesi çocukları strese sokuyor”

Uzman Klinik Psikolog Funda Es, çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için tavsiyelerde bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:59
Uzman psikologlar: “Okul değil, tatilin bitmesi çocukları strese sokuyor”

Uzman Klinik Psikolog Funda Es, çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için tavsiyelerde bulundu.


Çocuk zorlanıyorsa ilk başta bunun sebebini öğrenmek ve onları dinleyerek iletişim kurmak gerektiğini dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi psikolog Funda Es, okulu yapması gereken bir görev, gitmesi gereken bir yer gibi baskı kurmamak gerektiğini belirtti. Es, “Onu strese sokan durumları anlamaya çalışmalıyız. Çoğunlukla çocuklar okul dönemiyle birlikte alacağı sorumlulukların farkına varıp bu sorumluluktan kaçmak isteyebilir. Yaz tatili boyunca ders çalışmadıysa öğrendiği bilgileri unutmaktan tedirgin olabilir. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişiminin nasıl olduğu da çok önemlidir, çünkü çocuk kendini yalnız hissediyorsa okula gitmek istemeyebilir. Eğer çocuğun ruhsal bir sorunu varsa çözmek için uzmanla ve çocuğun öğretmeniyle mutlaka iletişime geçilmelidir. Genelde baş edilebilir problemler için çocuğun problemi anlatmasını bekleyin cevapları siz vermeyin, onu dinleyin, sorular sorun, çözüm üretmesine fırsatlar verin. Çocuk, kendi çözümleriyle problemin üstüne gitsin, onu neyin doğruya ya da neyin yanlışa götürdüğünü kendisi deneyimlesin. Bu durum ona problemlerle başa çıkmayı öğretecektir” dedi.



Okul alışverişini birlikte yapın


Yaz tatili alışkanlıklarından çıkıp artık okul düzenine girecek olan çocuk için en zorlayıcı kısımlardan bir tanesinin de erken kalkmak olabileceğini belirten Funda Es sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için okul açılmadan birkaç hafta erken yatıp erken kalkmaya başlamalı, evdeki düzende anne babalar da kendini okul rutinine hazırlamalıdır. Aynı şekilde bilgisayar, tablet ve telefonla geçirdiği süreyi de okul açılmadan sınırlandırmak alışma sürecini kolaylaştıracaktır. Bunlara ek olarak okul sürecine uyum için aileler, okul alışverişini birlikte yapmalı, çocuğun zevkine uygun alışveriş yapmaya gayret edilmeli, yaz döneminde yapılan aktiviteler birden kesilmemelidir.Aksi takdirde çocukta bir boşluk oluşacaktır. Okul döneminde de düzenli olarak spor yapabilir, müzikle ilgilenebilir veya ailesiyle yaptığı aktivitelere ailelerin imkanı ve izni dahilinde devam edebilir. Aileler çocukları okula gönderirken sevgi sözcükleriyle ve öperek yollamalı. Uyum sürecinde zorluk yaşayan çocukların aileleri telaşa kapılmasınlar zira bu durum birkaç haftaya kadar normal bir durumdur. Sizin sabrınız, anlayışınız ve gösterdiğiniz ilgiyle bu süreci daha kolay aşabilirsiniz. Fakat alışma süreci 3-4 haftayı geçerse bir psikologdan mutlaka destek almalısınız”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri yeni eğitim öğretim yılına hazır
    1. Kayseri yeni eğitim öğretim yılına..
    2. Sultangazi’deki cinayetin zanlısı..
    3. Milli kaleciye milli görev
    4. Beşiktaş'tan Diaby'nin boyu..
    5. "Umuda Kapı Açıyorum Hayata..
    6. Gelir testi nereden yapılır? Gelir..
    7. Avrupa şampiyonunun adı üst geçide..
    8. Dink cinayeti davası
    9. Fuarın en güzeli "Sarıkız" seçildi
    10. CHP'den "yeni eğitim öğretim yılı"..
    11. Asansörü 12 günde yıkamadılar
    12. Başkan Demirtaş: “Halkımızın huzuru..
    13. Yozgat’ta 10. Gıda Tarım ve..
    14. Karabük'te saman yüklü kamyonda..
    15. Domaniç’te nesli tükenme tehlikesi..
    16. Çatı yangını korkuttu
    17. Burak Yılmaz'ın sahalara tekrar dönüş..
    18. Opr. Dr. Çağlar: “İdrar kaçırmada..
    19. Hastaneden kan bağışı farkındalığı
    20. Fedakar öğretmenler okulu yeni eğitim..
    21. Uzman psikologlar: “Okul değil,..
    22. MEB'den engelli bireylere evde destek..
    23. Çankırı'da tarihi eser operasyonu
    24. Sahte para ve uyuşturucu ile..
    25. Gaziantep’te eş zamanlı tefeci..
    26. İETT 9 Eylül'de kış tarifesine geçiyor!
    27. Peugeot'dan yüksek verimli şarj..
    28. Dicle Elektrik’ten açık hava sinema..
    29. Erzincan'da 51 kaçak göçmen yakalandı
    30. Bursa'daki orman yangını..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'