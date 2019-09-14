0553 313 94 23

Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya: Avrupa'da artan ırkçı saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor

Avrupa’da aşırı sağ yükselirken yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırılar da her geçen gün daha da artıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın değişik yerlerinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırıları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, "Irkçı saldırılar Avrupa’da yaşayan Müslümanları son derece tedirgin ediyor" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:37
Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya: Avrupa'da artan ırkçı saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Almanya’da yaşayan Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok yerinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırıları yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

Almanya’da da ırkçılık tavan yaptı!

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı, Rhein Main bölgesinde bulunan Offenbach şehrinde yaşayan Müslüman bir kadın, iş başvurusunda bulunduğu Offenbach Entegrasyon Ofisi tarafından, başörtüsü nedeniyle reddedildi. Eski Ayrımcılıkla Mücadele Görevlisi Wilfried Jungbluth, genç kadının, 2017 yılında İstihdamı Teşvik, İstatistik ve Entegrasyon Ofisi’ne 8. Sınıftan 10. Sınıfa kadar öğrencilerin mesleğe girişi konusunda öğrencileri desteklemek amacıyla onursal çalışan olmak üzere başvuruda bulunduğunu belirtti. Jungbluth, genç kadından işte çalışabilmesinin koşulu olarak başörtüsünü çıkarması gerektiğinin talep edildiğini belirtti. İddiaya göre ret sebebinin yasal olmaması sebebiyle ofis müdürü yazılı bir ret bildirimde bulunmadı.

Fransa’da 24 yaşındaki başörtülü kadına saldırıda bulunuldu

Fransa’nın Loire bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyen 24 yaşındaki başörtülü bir kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Müslüman kadına soru sorma bahanesi ile yaklaştığı öğrenilen 59 yaşındaki ırkçı saldırgan, üzerine atladığı kadını birçok kez bıçakladı. Boyun, sırt bölgesi ve göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Müslüman kadın hastaneye kaldırılırken, henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

"Irkçı saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor"

Almanya’da yaşayan Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada "Avrupa’da yaşanan ırkçı saldırılar ülkede yaşayan Müslümanların psikolojisini bozmaya doğru gidiyor. Irkçı saldırılar Avrupa’da yaşayan Müslümanları son derece tedirgin ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:37
  1. Fransa
  2. Almanya
  3. Avrupa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar
    1. Denizde doluya tutuldular nereye..
    2. Diyarbakır’da annelere eski bakandan..
    3. ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin..
    4. Ünlü Şef Akkor’dan Gaziantep mutfağına..
    5. Hong Kong’ta Pekin yanlıları da sokağa..
    6. Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor
    7. Bitlis’te ‘Teröre Lanet’ yürüyüşü
    8. Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya:..
    9. Cinsel istismarcı jandarma denetiminde..
    10. Dünyanın en güçlüleri Ankara'da
    11. PAÜ“II.Uluslararası Eğitimde ve..
    12. Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üyelik..
    13. 20’den fazla aracın küle döndüğü..
    14. Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev..
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    16. Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı..
    17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    18. Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
    19. İran'da hapse mahkum edilen..
    20. Başkan Yılmaz, veteran sporcularla..
    21. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Vali..
    22. Somaliland Berbera Havalimanı’nı..
    23. Trump duyurdu: Usame bin Ladin'in oğlu..
    24. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    25. Başkan Aktaş’a öğrencilerden sürpriz..
    26. Teröristbaşı Netanyahu son kozlarını..
    27. Kayseri’de kaza: 2 yaralı
    28. Çankırı'nın ardından Çanakkale'de..
    29. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'na doğru
    30. İnegöl’de ilk defa bir federasyon..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...