Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya: Avrupa'da artan ırkçı saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Almanya’da yaşayan Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok yerinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırıları yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

Almanya’da da ırkçılık tavan yaptı!

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı, Rhein Main bölgesinde bulunan Offenbach şehrinde yaşayan Müslüman bir kadın, iş başvurusunda bulunduğu Offenbach Entegrasyon Ofisi tarafından, başörtüsü nedeniyle reddedildi. Eski Ayrımcılıkla Mücadele Görevlisi Wilfried Jungbluth, genç kadının, 2017 yılında İstihdamı Teşvik, İstatistik ve Entegrasyon Ofisi’ne 8. Sınıftan 10. Sınıfa kadar öğrencilerin mesleğe girişi konusunda öğrencileri desteklemek amacıyla onursal çalışan olmak üzere başvuruda bulunduğunu belirtti. Jungbluth, genç kadından işte çalışabilmesinin koşulu olarak başörtüsünü çıkarması gerektiğinin talep edildiğini belirtti. İddiaya göre ret sebebinin yasal olmaması sebebiyle ofis müdürü yazılı bir ret bildirimde bulunmadı.

Fransa’da 24 yaşındaki başörtülü kadına saldırıda bulunuldu

Fransa’nın Loire bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyen 24 yaşındaki başörtülü bir kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Müslüman kadına soru sorma bahanesi ile yaklaştığı öğrenilen 59 yaşındaki ırkçı saldırgan, üzerine atladığı kadını birçok kez bıçakladı. Boyun, sırt bölgesi ve göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Müslüman kadın hastaneye kaldırılırken, henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

"Irkçı saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor"

Almanya’da yaşayan Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada "Avrupa’da yaşanan ırkçı saldırılar ülkede yaşayan Müslümanların psikolojisini bozmaya doğru gidiyor. Irkçı saldırılar Avrupa’da yaşayan Müslümanları son derece tedirgin ediyor" değerlendirmesinde bulundu.