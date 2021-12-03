Uzman öğretmen olmak isteyenler ne yapmaları gerektiğini sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kimler ne zaman uzman öğretmen olabilir? Mevcut uzman öğretmenlerin durumu ne olacak?

Uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Kimler uzman öğretmen olabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde uzman öğretmenlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ise kimlerin nasıl uzman öğretmen olabileceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi'den açıklama geldi. Kariyer mesleklerinde kademeleşmenin olduğunu ve öğretmenliğin de "stajyer öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olarak kategoriler haline geldiğini vurgulayan Selvi, "Mesela nasıl bir pratisyen hekim, uzman hekim düzenlemesi varsa aynı onun gibi olacak. Bu noktada da 10 yılını hizmetle doldurmuş arkadaşlarımız, sınava girmek suretiyle uzman olabilecekler. Sınavı kazandıktan sonra bazı yeterliliklere de sahipse, yani birtakım etkinlikler çerçevesinde değerlendirildiğinde herhangi bir kontenjan kısıtlaması da olmadan bu hakkı elde edebilecek" ifadelerini kullandı.

Selvi, şu anda uzman öğretmen olanların durumunun ne olacağına yönelik soru üzerine, şu bilgileri verdi:

"Şu anda uzman öğretmen olan arkadaşlarımız doğrudan geçiş yapacaklar. Meslek Kanunu çıktıktan sonra uzmanlık sınavına 10 yılını doldurmuş arkadaşlarımız katılacak ki bunlar yaklaşık 600 bin öğretmeni ihtiva ediyor. Burada bir kontenjan sınırlaması yok. Mesele master ve doktora yapanlarda o zaman alanında master ve doktora şartı vardı. Şimdi bu kaldırılıyor. 600 bin kişinin hepsi teorik olarak sınavı kazansa hepsi de uzman olabilirler, tabii bu fiili olarak. Başarılı olan ve diğer yeterliliklere de sahip arkadaşlarımızın uzman olma imkanı olacak. Şu anki başöğretmenler otomatik olarak geçecek. Eğer yeni başöğretmen olacaksa uzmanlıkta 10 yılını geçirmiş arkadaşlar yine sınava girmek ve belli yeterliliklere sahip olmak koşuluyla başöğretmen olabilecek."