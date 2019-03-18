0553 313 94 23

Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik Anka’da

Sağlıklı bir yaşamı her şeyin üstünde tutan, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine herkesin kolay ve hızlı ulaşabilmesini ilke edinen Özel Gaziantep Anka Hastanesi, bünyesine kattığı, alanında uzman isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:59
Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik Anka’da

Sağlıklı bir yaşamı her şeyin üstünde tutan, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine herkesin kolay ve hızlı ulaşabilmesini ilke edinen Özel Gaziantep Anka Hastanesi, bünyesine kattığı, alanında uzman isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.


Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik de, Özel Gaziantep Anka Hastanesi kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.


Sümeyra Çelik kimdir


1982 yılında Gaziantep’te doğan Sümeyra Çelik, lisans eğitimini Adıyaman Üniversitesi’nde, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini Hasan Kalyoncu Üniversitesinde tamamladı. Uzmanlık stajını Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri bölümünde yaptı. Daha önce Adıyaman’da özel bir rehabilitasyon merkezinde ve Psikoterapi merkezinde çalışan Uzman klinik Psikolog Çelik, bilişsel-davranışçı terapi ve aile danışmanlığı eğitimi aldı. Daha çok otizm ve dikkat eksikliği -hiperakitivite bozukluğu (dehb) olan çocuklar ve ailelerine destek olan Uzman klinik Psikolog Sümeyra Çelik’in çalışma alanları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, aile danışmanlığı ve çift terapisi-depresif bozukluk, panik bozukluk, psikolojik testler,oyun terapisi, ebeveyn danışmanlığı, verimli ders çalışma teknikleridir. Sümeyra Çelik, evli ve 3 çocuk annesidir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak istiyorsanız...
    1. Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak..
    2. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    3. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    4. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    5. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    6. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    9. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    10. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    11. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    12. Grekoromen Güreş Milli Takımı,..
    13. Devlet Hastanesine nöroloji doktoru..
    14. Hırsızların okuma gözlüğü çalması..
    15. Ankara'da oy verme saat kaçta başlıyor..
    16. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    17. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    18. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    19. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    20. Başkan Çolakbayrakdar,..
    21. Rüya ile yapılan yorganın yolculuğu..
    22. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    23. Çınar’dan 5 yılın değerlendirmesi
    24. 17 Aralık Kumpas davasında 15 sanığa..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    26. Türkiye, AB ile ticaret faİhracat,..
    27. Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması
    28. Kocasinan Belediyesi Turgutreis..
    29. Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk..
    30. Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı