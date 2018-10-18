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Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaşı kaç oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBB) Genel Kurulu, polis, jandarma ve sahil güvenlik personelini yakından ilgilendiren kanunları da içeren bir dizi kanun teklifi kabul etti. Buna göre, Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den 35'e çıkarılacak.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:28
Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaşı kaç oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBB) Genel Kurulu, polis, jandarma ve sahil güvenlik personelini yakından ilgilendiren kanunları da içeren bir dizi kanun teklifi kabul etti. Buna göre, Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den 35'e çıkarılacak.

TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Kanuna göre, uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den 35'e çıkarılacak. Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü verilebilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevlendirilen birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkili olacak. Meralarla ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınması amacıyla mera komisyonunda, genel kolluk biriminde görevli bir temsilci de bulunacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:28
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