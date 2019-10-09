Uzman isimlerden kritik uyarı: İlk hedefimiz orası olmalıdr

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyonun başladığını duyurdu. Uzmanlar da Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı. Global Stratejist Hakan Akbaş, ''Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'' yorumunda bulundu. SETA Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ise ''Asıl öncü olacağımız M4 karayolu yani Suriye’nin kuzeyini doğudan batıya doğru kesen bölgenin en öncelikli hedefimiz olduğunu biliyoruz. Operasyonun ilk safhası tamamlanana kadar Türkiye’nin bu M4 karayolunu bütünüyle kendi eline geçirebilecek bir bölgeyi kapsayacağını düşünmek doğru olacaktır'' dedi.

Hakan Akbaoş (Global Stratejist): Kıbrırs Barış Harekatı'ndan sonraki en büyüğü

''Çok tarihi bir gün Türkiye için. Son 2 yılda Türkiye’nin en önemli jeostratejik meselesi güvenli bölgeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat. Burada iki ana meselemiz var. Ama en önemlisi terör unsurlarını yok etmek. Sonrasında da Suriye’deki iç savaştan sonra uzun zaman misafirimiz olan sığınmacıların ülkesine dönmeleri için de düğmeye basılmış oldu. Bu hat çok uzun bir hat üçte birlik bir bölümünde başlayan bir operasyondan bahsediyoruz. Önemli olan yapılan yığınak ile en etkili girişi sağlamak. Dolayısıyla en başından beri Amerika ile bu iki noktanın arası planlanıyordu. Trump'ın tweetinde bahsettiği 50 asker burada devriye geziyordu. Güneydoğu'ya konuşlandılar. Türkiye ile ABD arasındaki itilaf 15'e 35 km arasındaydı"

Dr. Murat Aslan (Hasan Kalyoncu Üniversitesi): Konumsal anlamda bir baskın yapıldı

''Hava Kuvvetleri ile bir yumuşatma harekâtı yapılıyor. Birliklerimizin bölgeye sızmasıyla birlikte terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. Lokasyon önemli çünkü genellikle Akçakale algısı yaratılmıştı ancak Resulayn'dan başlatıldı bu harekat. Konumsal anlamda bir baskın ya da sürpriz yaratıldı denilebilir. Bölgeye intikal ettirilen askeri araçların Akçakale'de yoğunlaştığını görmüştük. Şu an itibarıyla Akçakale'den baştılması beklenen harekât Resulayn'dan başlatıldı.''

Prof. Dr. Mesut Hakkın Çaşın: Suriye halkını özgürleştirmek için gidiyoruz

''Kahraman TSK’yı ve onların komutanlarını ve askerlerini Allah muzaffer kılsın. Türkiye hiçbir zaman bir terör devletine teslim olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur. Bundan sonra Türkiye’nin kararlığı terörle mücadeledir ve bu başarı aynı zamanda ABD’li müttefiklerimizle yapılan dostane ilişkilerinde diplomatik başarısıdır. Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır. Biz orayı yıkmaya, katliama değil bütün oradaki Suriye halkını özgürleştirmek için gidiyoruz.''

Prof. Ragıp Kutay Karaca: Kara harekatı kısa bir süre sonra başlayacaktır

Körfez krizinden itibaren hava unsurları önce yumuşatma dediğimiz baskı kurma diğer bir adıyla karşı tarafta bir baskı yaratıyorlar. Kara birliklerine tehdit olabilecek unsurlar yok ediliyor daha sonra da kara harekâtı başlıyor. Sanıyorum ki kısa bir süre sonra da kara harekâtı başlayacaktır. Ben karşı tarafın çabuk çözüleceğini düşünüyorum."

Seta Araştorma Koordinatörü Doç. Dr. Basri Yalçın

''Allah hayırlı mübarek etsin. Terör örgütünün Suriye koluna karşı Türkiye’nin en önemli güvenlik sorununa karşı başlatılan bir operasyon. İnşallah en kısa sürede bu güvenli bölgeyi askerimiz oluşturur. İlk planda güvenli bölge hesaplamaları çerçevesinde bir operasyon olacağını tahmin ediyorum. Türkiye’nin 30-35 kilometre zaman zaman bu oranlarda değişiklik olabilir. Asıl öncü olacağımız M4 karayolu yani Suriye’nin kuzeyini doğudan batıya doğru kesen bölgenin en öncelikli hedefimiz olduğunu biliyoruz. Operasyonun ilk safhası tamamlanana kadar Türkiye’nin bu M4 karayolunu bütünüyle kendi eline geçirebilecek bir bölgeyi kapsayacağını düşünmek doğru olacaktır.

Cumhurbaşkanı ile Trump’ın ne kadar anlaşma sağladığını şu an bilemiyoruz. Güvenli bölge pazarlıkları çerçevesinde en fazla konuşulan bölge M4 karayoluydu ama meselenin sadece burayla sınırlı kalmayacağı ihtimali de son derece yüksek. Öncelikle burayı hedefliyoruz. Ama devamında Tüm Suriye’nin kuzeyi konusunda nasıl bir anlaşma var henüz bilemiyoruz. ABD tüm bölgeden mi çekilmeyi düşünüyor. Türkiye ABD’nin olduğu tüm bölgelere yani güneye doğru da inecek mi bunu da görmek lazım.

Biz PYD’yi bütünüyle çökertmek istiyorsak eğer o gün geldiğinde ABD’yle bir başka pazarlığın daha yapılacağını düşünüyorum.''

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar

''YPG/PKK’ya İran’ın yaklaşımı hiçbir zaman bizim gibi olmadı. PKK’nın Irak karşılığı İran’da hiçbir zaman etki etmedi.

Amerika kendi ekseninde hareket etmeyen PKK’lıları bir şekilde ötekileştirdi. Bizim harekatımızla ilgili dönem dönem, Amerika, İran ve Rusya’dan farklı açıklamalar geldi. Genel olarak Fırat’ın Doğusu’na yapılacak harekat ile ilgili olarak anlıyoruz açıklamasında bulundular ama bunun hemen ardından Adana Mutabakatı üzerinden gidelim dediler. Rejim yıkılmamak için İran ve Rusya’yı görüşmeye çağırdı, ama bu yeni paradigmalar oluştu. Rusya ve İran, ABD’ye rağmen olduğu için, Türkiye’nin harekatını destekliyor.''