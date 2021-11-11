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Ekonomi Uzman isimden yeni altın tahmini: Rekorlar gelebilir
Ekonomi

Uzman isimden yeni altın tahmini: Rekorlar gelebilir

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken uzmanlar yeni rekorların gelebileceğini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:09:00 -
Uzman isimden yeni altın tahmini: Rekorlar gelebilir

ABD enflasyon verisi sonrası 1.860 doların üzerine çıkan ons altın, bu seviyedeki seyrine devam ederken, gram altın da 597 TL ile rekor tazeledi. Uzmanlar ons altında 1.915 dolar seviyesinin takip edileceğini belirtirken, gram altında da yeni rekorların gelebileceğini ifade ediyor.

Altın fiyatlarında son derece hareketli bir gün yaşanıyor. Ons Altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişe bağlı olarak gram altında da rekor seviyeler değişiyor.

Ons altında yükseliş ABD enflasyon verisi sonrası başladı. Dün akşam itibarıyla yükselişe geçen ons altın 1860 dolar bandında tutundu.

ONS altında ABD enflasyon verisi etkili oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi. Kasım 1990'dan bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyonun, yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. TÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 5,4 artmıştı.

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar ekimde tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise "Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik." değerlendirmesinde bulunurken, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Rekor tazeledi

Ons altında yaşanan yükseliş ve dolar kurunda görülen yukarı yönlü hareket ile Gram Altın da rekor kırmaya devam ediyor. Bugün 597 TL ile zirvesini yenileyen gram altın daha sonra 594 TL seviyesine çekildi.

1915 dolar seviyesi takip edilecek

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı

ABD Enflasyon oranının son 30 yılın en yüksek düzeyine yükselmesi, dün ons altın fiyatında 60 dolardan fazla değer artışı yaşanmasına neden oldu. Ekim ayında yüzde 6,2 seviyesinde açıklanan ABD enflasyon oranı alt kalemlerinin büyük çoğunda artışın devam ettiği görülüyor.

Ocak ayında yüzde 1,4 olarak açıklanan ABD enflasyon oranının yıl içinde hızla artması, tahvil piyasalarında beklentilerin değişmesine neden oldu. Bu kapsamda geleceğe dair fiyatlamaların enflasyonda yükselişin devam edebileceği algısıyla şekil kazanması da kıymetli maden fiyatlarında değer artışı yaşanmasına neden oldu.

Ay başında yapılan FED toplantısı öncesinde 1760 dolar desteğine kadar geri çekilen ons altın fiyatı, FED başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 1800 dolara yönelmesinin ardından başlattığı yükseliş eğilimini uzun süredir takip ettiğimiz 1835 dolar direncine kadar devam ettirmişti.

Dün ise ABD enflasyon verisi öncesinde 1835 dolar direncinde bulunan ons altın, enflasyon oranında tarihi zirvenin görülmesi sonrasında uzun vadeli düşüş trendinin de geçtiği 1835 doların üzerine geçmesinin ardından 1868 dolara kadar değer kazandı. Değer kazancının devam etmesi halinde ons altında bir sonraki önemli direnç bölgesi 1915 dolar seviyesi olarak takip edilecek.

Gram altında yeni rekor gelebilir

Gram altın tarafına baktığımızda ise önümüzdeki hafta yapılacak olan TCMB toplantısı öncesinde faiz indirim beklentisiyle Dolar / Lira kurunun 10 lira seviyesine yaklaşmasının etkisiyle birlikte ons altında yaşanan yükselişle 597 lira seviyesi görüldü. İlerleyen süreçte ons altında yükselişin devam etmesi ve dolar kurunun 10 liranın üzerine çıkması halinde gram altında zirvelerin tazelendiğini görebiliriz.

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