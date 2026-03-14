Uzman isimden önemli uyarı! Sık tuvalete gidiyorsanız sebebi bu olabilir
Uzman isimden önemli uyarı! Sık tuvalete gidiyorsanız sebebi bu olabilir

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzman isimden önemli uyarı! Sık tuvalete gidiyorsanız sebebi bu olabilir

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, sık idrara çıkmanın her zaman hastalık belirtisi olmadığını belirtti.

Gün içinde sık sık tuvalete gitmek çoğu zaman hastalık belirtisi olarak düşünülse de uzmanlara göre bu durumun nedeni bazen günlük alışkanlıklar olabiliyor.

 

İdrar söktürücü etkisi var

Uzmanlar, gün içinde fazla miktarda çay ve kahve tüketmenin idrar söktürücü etkisi nedeniyle sık idrara çıkmaya neden olabileceğini belirterek, bu içeceklerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle yoğun tempoda çalışan ve gün içinde çok sayıda kahve veya çay tüketen kişilerde bu durum daha sık görülebiliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, böbrek sağlığını korumak için günlük sıvı tüketimi ve içecek alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

 

Renk önemli bir gösterge

Böbrek sağlığı açısından idrar renginin önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Önder Çinar, açık ve berrak renkte idrarın genellikle yeterli su tüketildiğini gösterdiğini belirterek, "Yoğun sarı renkte idrar ise çoğu zaman vücudun yeterince su almadığının işareti olarak değerlendiriliyor. Sağlıklı böbrek fonksiyonları için gün boyunca yeterli miktarda su içmek büyük önem taşıyor. Böbrekler, vücuttaki toksinleri temizleyen hayati organlardır. Böbrek sağlığını korumak için günlük su tüketimini artırmak, çay ve kahve tüketimini sınırlamak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek önemlidir. Yaşam tarzında yapılacak basit değişiklikler böbrek sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Özellikle sıvı tüketimine dikkat etmek ve idrar rengini takip etmek, vücudun su ihtiyacını anlamak için pratik bir yöntemdir" dedi.

