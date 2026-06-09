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Yaşam Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Bu hafta hava nasıl olacak?
Yaşam

Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Bu hafta hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
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Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bu hafta da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Türkiye genelinde sıcak hava bu hafta da etkisini sürdürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü  Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirti.

 

Gök gürültülü sağanak

Çelik, hafta boyunca özellikle konvektif yağışların görüleceği İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yaşanacağını belirtti.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde etkili olacağını dile getiren Çelik, çarşamba günü ile hafta sonunda İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

 

Marmara Bölgesi genelinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve kıyı kesimlerin büyük bölümünde bir hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Çelik, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

 

Hava nasıl olacak?

Ankara'da yalnızca çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, başkentte en yüksek sıcaklıkların 28-29 derece civarında olacağını belirtti.

İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, hava sıcaklıklarının 27-29 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

 

İzmir'de de genel olarak yağış beklenmediğini ancak kentin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanakların görülebileceğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32-33 derece civarında olacağını kaydetti.

Aman çok dikkatli olun

Çelik, hafta içinde görülecek yağışların İç Ege, Göller Yöresi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceğine işaret ederek, vatandaşların güncel uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini takip etmeleri gerektiğini söyledi.

 

Yağışlarla kısa süreli ve yerel dolu hadiselerinin de görülebileceğini belirten Çelik, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Çelik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla özellikle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekerek, "Özellikle Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında orman yangını riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

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