Uzman isimden çarpıcı uyarı: Kalkınmanın önündeki en büyük engel...

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

LGS tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzla birlikte başladı. Tercihlerle ilgili yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Uzman Psikoterapist Sosyolog Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, meslek liselerinin önemine değindi.

"Değişime uyum sağlayamayan devletler kalkınmada ciddi problemler yaşar"

Meslek okullarının kalkınmanın bel kemiği olduğuna dikkat çeken Adnan Kalkan, devletin değişen çağa ayak uydurması gerektiğini belirterek "Bilim-teknoloji beraberinde sosyal değişimi de getirmiştir. Sosyal gelişmedeki olaylar ise toplumsal bir varlık olan insanı birçok yönde etkilemiştir. Özellikle mesleki gelişimde yeni ufuklar açılmış yeni alanlar baş göstermiştir. İnsan gücünün yerine elektrik elektronik ve yapay zekanın alması ile beraber birçok meslek önemini yitirip birçok meslek ise ortaya çıkmıştır. Gerek üniversitelerimizin gerekse Devlet kurumlarımızın bu değişimleri göz önünde bulundurması ve genç neslin istihdamı için ciddi çalışmalar yapması gerekir. Öyle ki bu değişime uyum sağlayamayan devletler dahi kalkınma hamlesinde ciddi problemlerle karşılaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Meslek okulları yeniden yapılandırılmalı"

Meslek okullarının yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yapan Adnan Kalkan, "Hiç şüphesiz ki bir ülkenin kalkınma hamlesi özellikle meslek liseleri ile gerçekleşecektir. Bu anlamda genç nesil ve aileler için devlet kurumları yeniden yapılanmalı ve yeni mesleki kurumlar oluşturulmalıdır." şeklinde konuştu.

"Meslek ortaokulları kan kaybeden meslek liselerine can katacak"

Kalfalık çağındaki çocuklara çıraklık öğretilmeye çalışılmasının ciddi sorunlara neden olduğunu söyleyen Kalkan, "Son zamanlarda özellikle meslek liseleri kan kaybetmekte ve sürekli öğrenci sayıları azalmaktadır. Kalfalık yaşındaki çocuklara lisede çıraklık öğretilmeye çalışılması pedagojik anlamda zaten büyük bir problem teşkil etmektedir. Bu anlamda meslek liseleri bünyesinde meslek ortaokulları açılmalıdır. Bu hem meslek liselerine cansuyu olacak hem de pedagojik anlamda mesleki gelişimi doğru yönlendirilecektir." dedi.

"Meslek liselerinin kalitesi arttırılmalı"

Kalitenin düşük olması nedeniyle meslek liselerinin tercih edilmediğine değinen Kalkan, başarılı öğrencilerin mesleki okulları tercih etmekten kaçındığını belirtti. "Meslek liselerinin akademik başarısı arttırılmalı" diyen Kalkan, şunları söyledi:

"Özellikle meslek liselerinin başarı kalitesinin düşük olması başarılı öğrencilerin buraları tercih etmesini engellemektedir. Meslek liselerinin akademik başarısı arttırılmalı bu liselerde okuyan öğrencilerin üniversiteyi kazanacak donanımda akademik dersler anlamında çalışmalar yapılmalıdır. Kalite arttığı takdirde tercih de edileceklerdir."

"Meslek liseleri mühendisliklerin ön şartı olmalı"

Çıraklık ve kalfalıktan geçmeyen birinin mühendislik mesleğinde verim sağlamasının zor olduğunu kaydeden Kalkan, "Çıraklığı ve kalfalığı öğrenemeyen bir çalışanın mühendislik düzeyinde usta olması tam anlamıyla beklenemez. Bu anlamda mühendisliklerin ön şartı Meslek lisesi bölümleri olmalıdır. Meslek lisesinde elektrik bölümü okuyan bir öğrenci elektrik mühendisliğine hak kazanabilmelidir. Böylece daha sağlam bir temel ile donatılacak ve daha kabiliyetli çalışanlar yetişecektir." dedi.

"Meslek liselerini bitiren öğrenciler rahat iş bulabilmelidir"

Kalkan, "Meslek liselerine giden öğrenciler üniversiteyi kazanamasalar dahi liseden mezun olduklarında okudukları bölümde çalışabilmelidirler ya da kendi işyerlerini açabilmelidirler. Özellikle yoğun ihtiyaç olan iş alanlarında bölümler açılmalı ve öğrenci bu bölümleri bitirerek kendi işini kurup veya rahat iş bulabilme fırsatını yakalayabilmelidir. Nitekim işsizlik kaygısından dolayı meslek liseleri bölümleri kapandığı gibi okullarda sürekli öğrenci kaybetmektedir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı gerekli çalışmaları yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Önü açık olan ve ihtiyaç hissedilen bölümler açılmalıdır"

Meslek liselerdeki bölümlerin ihtiyaca göre açılması gerektiğini vurgulayan Adnan Kalkan şu ifadelerde bulundu:

"Meslek liselerini bitiren öğrenciler iş bulamamaktan yakınırken işverenler ise ihtiyaç olan alanlarda eleman bulamadıklarından yakınmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı ve ticaret odası, sanayi odası gibi kurumlar bir araya gelmeli işverenin hangi alanda ihtiyacı varsa bakanlık bu alanlarda bölümler açmalıdır. Hatta direkt bu alana yönelik okullar açılmalıdır. Özellikle bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, gıda teknolojisi, grafik ve fotoğraf alanı, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, makine teknolojisi, metal teknoloji, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, plastik teknoloji, tarım alanı, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri gibi bölümlerde çok ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. Aileler çocuklarına bu bölümlere yönlendirmeli ve meslek liselerinde bu bölümlerden mezun olan çocukların önü açık meslekler de istihdamına katkı yapmalıdır."

"Öğrenciler mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmelidir"

"Okulların dışında mesleki eğitim merkezlerine gençler yönlendirilmelidir. Bir tarafta çalışırken diğer tarafta eğitimini tamamlama fırsatı bularak hayata çok daha hızlı bir şekilde ve erken bir şekilde hazırlanma fırsatları olacaktır. Bize göre mesleki eğitim merkezlerinin henüz öneminin tam anlaşılamadığı kanaatindeyiz. Önemli olan dört yıllık üniversiteyi bitirip hayatının uzun bir süresini kendi alanı dışında çalışmak veya işsizlikle geçirmektense mesleki eğitim merkezinde bir meslek öğrenip hayatı boyunca bunu geliştirerek icra etmek çok daha önem arz eder."

"Doğru yönlendirilmeyen ve boş gezen üniversite mezunları psikolojik sorunlar yaşamakta"

"Doğru yönlendirilmeyen, yeteneği dışında bir bölüm okuyan üniversiteden mezun olup boş gezen nesiller psikolojik sorunlar yaşamakta ve hem kendine hem de ülkesine zarar verebilmek durumuna düşebilmektedirler. Beynini çalışma ile meşgul etmeyen nice problemle baş etmek zorunda kalabilmektedir. Bu anlamda gençleri ayakları üzerinde durabilecekleri ve ülkesine katkı sağlayabilecekleri mesleki alanlara yönlendirmeli ve ülke ekonomisine kalkınmasına katkı sunmaları sağlanmalıdır."