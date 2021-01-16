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Medya Uzman isimden çarpıcı açıklama! WhatsApp geri adım attı mı?
Medya

Uzman isimden çarpıcı açıklama! WhatsApp geri adım attı mı?

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu. Açıklama, WhatsApp'ın geri adım atması olarak yorumlandı. Ancak, SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan durumun tam olarak böyle olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 18:11:00 -
Uzman isimden çarpıcı açıklama! WhatsApp geri adım attı mı?

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı. Uygulamanın son güncellemesiyle ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edilen açıklamada, endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini anlamasına yardımcı olmak istedikleri belirtildi.

Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği kaydedildi. Söz konusu güncellemeyle bunun değişmeyeceğine işaret edilen açıklamada, güncellemenin verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, güncellemenin uygulamanın Facebook ile veri paylaşma kabiliyetini genişletmediği belirtilerek, insanların şartları incelemeleri ve kabul etmeleri için gerekli sürenin ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Daha önce belirtilen 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, "WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız." ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi.

Uzman isimden çarpıcı açıklama

SODİMER Başkanı Levent Eraslan, WhatsApp'ın son kararını değerlendirdi. Eraslan, kararın ticari kaygılar ile alındığını, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Eraslan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Zaman kazanmak istiyor. 8 Şubat olarak belirtilen tarih 15 Mayıs'a ertelendi. Hiçbir kullanıcının hesabının silinmeyeceği veya askıya alınmayacağına dikkat çekerek ticari kaygılarını ön planda tutuyor.

Hayata geçirmek istediği politikayı daha yalın anlatmak istiyor. Güvenlik ve güvenilirlik konusundaki tartışmalara son vermek istiyor. Kullanıcılara gizlilik politikaları hakkında mesajlar göndererek konum, mesaj gibi kişisel verilerin Facebook ile paylaşılmadığını belirtmek istiyor.

"Özel iletişim kurmanın en iyi yolu" olduğunu belirterek kullanıcıların diğer mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmasını engellemek istiyor."

 

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Yorumlar

Türkiyem

İp koptu BiP var haydi Türkiyem kazansin
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Facebok

Ben geri adım atmadım ama,Face i silmiştim,Messenger Face birleşince onu da sildim,şimdi sırada kim sizce?
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