Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türk ordusundan başka kimse bunu yapamaz

Irak'ın kuzeyinde Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla terör örgütü PKK'ya bomba yağdırıyor.

Operasyonda yerli silah ve mühimmatlar da kullanılıyor. Son dönemde dünyanın da yakın takibindeki savunma sanayii araçları Pençe Kilit Operasyonu'nda etkin biçimde görevde.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ilk kez geniş çaplı bir sınır ötesi operasyonda havalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AKINCI'nın ilk kez sınır ötesi harekattaki uçma görüntülerini yayınladı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, bakanlığının bu görüntüsünü Necip Fazıl'ın "Utansın" isimli şiirinden bir dizeyle paylaştı.

"Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!"

"Hızlı ve güçlü"

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, AKINCI'nın böyle büyük bir harekatta kullanılmasını ordunun harekat kabiliyet başarısı olarak yorumladı.

AKINCI'nın envanterdeki en fazla mühimmat taşıyan insansız hava aracı olduğunu vurgulayan Şahin, "Envanterdeki diğer İHA ve SİHA'lara göre yüksek hıza sahip AKINCI, yaklaşık 1,5 ton mühimmat kapasitesinde. Sınır ötesi harekatlarda hız kavramı çok önemlidir. Hava desteği sağlanması gereken bölgelere bir anda intikal gerekebiliyor" diyor.

Geniş mühimmat çeşitliliği

AKINCI'nın ANKA ve Bayraktar TB2'den farklı olarak mühimmat çeşitliliğine sahip olduğunu söyleyen Şahin, "Bunlar MAM-L ve MAM-C mühimmatlarına sahip. Ancak AKINCI çok farklı mühimmat çeşitliliğine sahip. Genel maksat bombaları var burada. Irak'ın kuzeyi gibi geniş bir coğrafyaya operasyon düzenlerseniz büyük bombalar kullanmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

AKINCI'nın TSK'ya maliyet, strateji ve personel yönünden büyük kazanımları olduğunu söyleyen Şahin, "Envanterki F-16 gibi bir uçakla kıyaslayamayız ama bazı görevleri AKINCI üstlenebiliyor. TSK için çok büyük bir avantaj bu" şeklinde konuştu.

Pençe Kilit Operasyonu'nu değerlendiren Anıl Şahin, "Irak'ın kuzeyine sürekli harekatlar gerçekleştiriyoruz. Büyük kamplara giden yolların temizlendiği bir operasyon olarak yorumlayabiliriz Pençe Kilit'i. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kandil ve Sincar mesajı verdi" dedi.

Kandil'e giden ikmal yollarının temizlendiğini vurgulayan Şahin, "Göğüs göğüse verilen bir operasyonda şimdiye kadar başarıyla devam ediyoruz. Başka bir ordu altında böyle kalkamazdı" sözleriyle TSK'nın gücüne vurgu yaptı.

AKINCI TİHA göklerde

AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

Son teknolojiyle donatıldı

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip. Çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilen AKINCI, özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında. Kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları da sunuyor.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen AKINCI, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra ediyor.

Havadan bombardıman yapabilecek

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapıyor. Şavaş uçaklarının yükünü azaltan AKINCI ile havadan bombardıman da icra edilebiliyor.