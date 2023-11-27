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Ekonomi Uzman isimden beklenmedik altın tahmini: Yıllarca altına yatırıma muhalif oldum ama şimdi...
Ekonomi

Uzman isimden beklenmedik altın tahmini: Yıllarca altına yatırıma muhalif oldum ama şimdi...

Yeniakit Publisher
2023-11-27 16:54:00 -
Uzman isimden beklenmedik altın tahmini: Yıllarca altına yatırıma muhalif oldum ama şimdi...

Ekonomist Remzi Özdemir, altın fiyatlarına ilişkin kritik bir tahminde bulunarak "Altın tarafı çok önemli. Altın yatırımına yıllarca muhalif oldum ama şu anda altın için yeni bir dönem başlıyor. Yaklaşık 5-6 haftadır aynı şeyleri söylüyorum, daha bunlar altının ilk günleri." dedi.

Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Son günlerde altın fiyatlarında hızla yükselirken olurken Ekonomist Özdemir, yıllardır muhalif olduğunu belirttiği altın yatırımındaki avantajları anlattı.

Altının güçlü seyrinin devam edeceğini kaydeden Özdemir, paranın diğer varlıklardan çıkıp altına kayacağını anlattı.

Altında yükselişin geleceğini söyleyen Özdemir, "Altın tarafı çok önemli. Altın yatırımına yıllarca muhalif oldum ama şu anda altın için yeni bir dönem başlıyor. Yaklaşık 5-6 haftadır aynı şeyleri söylüyorum, daha bunlar altının ilk günleri." dedi.

Altına yönelmelerin başlayacağını kaydeden Özdemir, "Altın özellikle uluslararası yatırımcıların yeni yeni pozisyon almaya başladığı bir yatırım aracı. Çünkü diğer yatırım araçlarında ciddi anlamda fiyat artışı var ve burada özellikle yurt dışı piyasalar ons için konuşuyorum, hisse senetlerinden diğer varlıklardan çıkıp altına yönelme olacaktır. Amerikan tahvillerinden çıkan paranın ki ortada faizlerde düşüş var, bu onsa yönelimi artırıyor ve bakın altın her şeye rağmen 2 bin doların üstünde." ifadelerini kullandı.
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TELE 1 kanalına konuşan Özdemir, "Altında daha çok gidecek bir yol var bence 2024 ve 2025 altın yılı olacak. Altının yanında gümüş de hareket ediyor ama ana yatırım aracı olacak olan altın." dedi.

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