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Sağlık Uzman isimden ailelere uyarı! Gençleri bekleyen yeni tehlike
Sağlık

Uzman isimden ailelere uyarı! Gençleri bekleyen yeni tehlike

Psikiyatrist Burcu Kök Kendirlioğlu, çocukların ve gençleri bekleyen yeni tehlikenin çakmak gazı olduğunu söyledi. Kendirlioğlu, madde kullanma yaşının 9'a kadar düştüğünü belirterek aileleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:52:00 -
Uzman isimden ailelere uyarı! Gençleri bekleyen yeni tehlike

Çakmak gazı, bali, tiner, aseton ve benzin gibi maddeler çocuklar ve gençler için tehlike saçıyor. Hızlı bağımlılık yapması nedeniyle riskli olan bu maddeler, ileriki seviyede madde bağımlılığına yol açabiliyor.

"Ani ölümlere neden oluyor"

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çalışan Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kök Kendirlioğlu, ailelere uyarılarda bulundu. Kendirlioğlu, “Bu maddeler kalp ve solunum sıkıntısı yaşatarak ani ölümlere neden olur. Diğer uyuşturucu maddeler yasal değil ve onu kullanmanın ve satmanın cezası var. Bunlar yasal ve günlük yaşantımızda da kullandığımız maddeler olduğu için asıl tehlike burada başlıyor. Madde kullanım yaşı 9 yaşa kadar düştü. İlk madde kullanımı deneyimi 9-15 yaşları arasında gözüküyor. Bu durumun bu yaşlarda yaşanması ergenlikle de alakalı, çünkü ergenlik duygu durumunun daha yoğun olduğu bir dönem. Çocukluktan gençlik evresine geçişte kendilerini ispat etme arayışında oluyorlar. Özellikle ailelerinin büyüdüklerini görmediğini düşünen çocuklar, arkadaş çevreleri aracılığıyla büyüdüklerini ispat etme arayışına giriyorlar. Onay alma isteği aileden karşılanmazsa arkadaş çevresinden karşılanıyor ve bu da onların madde kullanımı gibi kötü deneyimleri yaşamasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Belirtilerini tek tek sıraladı

Okul başarısındaki ani düşüşlerin madde kullanımı ile ilgili belirtiler arasında olduğunu söyleyen Psikiyatrist Kendirlioğlu, “Sosyal hobilerinde ilgisizlik, çocuğun duygu durumundaki ani değişiklikler, sinirlilik, tahammülsüzlük, öfke patlamaları, içine kapanma gibi değişikliklerin yakından takip edilmesi gerekiyor. Evde çocuğun çok para harcaması, para çalma davranışının ortaya çıkması, gizli konuşmalar içinde bulunması da madde kullanımının habercisi olabilir’’ dedi.

Kendirlioğlu, ‘Ailelerin bu konuda çocuklarını gözetliyor olması lazım. Madde kullanan gençlerde uyuşukluk ve uyku hali, normale göre çok fazla yeme yada hiç yememe olabilir. Maddenin yarattığı kötü kokuyu bastırmak için sürekli deodorant kullanıyor olabilir. Belki arada sırada da olsa çantalarını kontrol edebilirler. Madde kullanımına yardımcı olacak pipet, folyo gibi yardımcı malzemeler olabilir. Gözlerde kızarma, burun akıntısı yada moral bozukluğu, endişe, kaygı, yerinde duramama, dikkat eksikliği gibi belirtiler gözlemlenebilir’ diye konuştu.

Torunuyla birlikte gezmeye çıkan Hatice Güler, “Torun bakmak çok sorumluluk istiyor. Tedirginiz ve her şeye dikkat ediyoruz. Hiçbir yere yalnız bırakmıyoruz. Her sorunu birlikte çözüyoruz. Okula götürüp, getiriyoruz. Arkadaşlarıyla da yalnız bir yere göndermiyoruz. Çakmak, uhu gibi şeyleri ancak yanındaysak kullanıyor ve tek başına ellemiyor” dedi.

4 çocuk annesi Ayşe Moray ise,  “Benim çocuklarım ergenliklerinde Zonguldak’ta büyüdüler. Kızımı büyütürken daha çok zorlandım. Arkadaş çevresi genişti ve gezmeyi çok seviyordu. Sigara bağımlılığı da yoktu ama yine de tedirgindim. Şu anda 21 yaşında oğlum var. O da takibimde ama evcimen bir çocuk. Hep dikkat edip çocuklarımı takip ettim, gece çıkmalarına da çok izin vermedim. Çanta karıştırmalarım da oldu ama çok şükür bir şey bulamadım” diye konuştu.

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