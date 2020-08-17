Uzman isimden 9 ile deprem uyarısı

81 ilde büyük depremlerin olabileceği konusunda ikazlar yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sabah Ege Denizi’nde yaşanan 4.6 şiddetindeki yer sarsıntısını hakkında konuştu.

Helenik dalma-batma zonu üzerinde sürekli 5-6 şiddetinde depremler olduğunu belirten Sözbilir, önemli olanın fayın üretebileceği en büyük depreme ulaşılmaması olduğunu ifade etti.

Tsunami uyarısı

Bunun 8 büyüklüğüne yakın bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildiren Sözbilir, maksimum düzeye erişilmesi halinde, batı ve güney kıyılarımızda tsunamiye yol açabileceğini vurguladı.

Bu tür depremlerin İzmir’de çok fazla bir etkiye sahip olmayacağını, sadece hissedilebileceğini kaydeden Sözbilir, depremin büyüklüğünün 7’yi geçmesi durumunda, İzmir’de belli bir zamandan sonra tsunami tehlikesi yaşanabileceğini söyledi.

Yaptıkları tsunami modellemelerinde, Girit taraflarında 7-7 buçuk büyüklüğünde deprem olduğunda, İzmir’e yaklaşık 1.5 saat sonra tsunaminin gelebileceğini kaydeden Sözbilir, 1999 depreminden sonra özellikle İstanbul’da çok fazla çalışma yapıldığını, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında birçok binanın yeniden yapıldığını fakat bunun yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

2020'de yapılan deprem senaryosunda yaklaşık yüzde 30’lara varan bir yıkımdan bahsedilebildiğini ifade eden Sözbilir, can ve mal kayıplarının hâlâ yüksek durumda değerlendirilebileceğini, yaklaşık 10 sene içinde 7.2 ile 7.5 arasında büyüklüğe varan bir deprem beklendiğini kaydetti.

9 ile kritik uyarı

Sadece İstanbul’daki depremi beklemenin çok doğru olmadığını belirten Sözbilir, İstanbul dışındaki birçok ilde 7.5 ve 7.6’ya varan birçok yer sarsıntısının olabileceğini değerlendirerek. özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş, Antakya, Bingöl, Erzurum, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Muğla'yı ikaz etti.