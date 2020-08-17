  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Uzman isimden 9 ile deprem uyarısı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde kayıtlara geçen 4.6 şiddetindeki deprem hakkında değerlendirmede bulunup İstanbul ve diğer iller hakkında kritik uyarılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:16:00 -
Uzman isimden 9 ile deprem uyarısı

81 ilde büyük depremlerin olabileceği konusunda ikazlar yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sabah Ege Denizi’nde yaşanan 4.6 şiddetindeki yer sarsıntısını hakkında konuştu.

Helenik dalma-batma zonu üzerinde sürekli 5-6 şiddetinde depremler olduğunu belirten Sözbilir, önemli olanın fayın üretebileceği en büyük depreme ulaşılmaması olduğunu ifade etti.

Tsunami uyarısı

Bunun 8 büyüklüğüne yakın bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildiren Sözbilir, maksimum düzeye erişilmesi halinde, batı ve güney kıyılarımızda tsunamiye yol açabileceğini vurguladı.

Bu tür depremlerin İzmir’de çok fazla bir etkiye sahip olmayacağını, sadece hissedilebileceğini kaydeden Sözbilir, depremin büyüklüğünün 7’yi geçmesi durumunda, İzmir’de belli bir zamandan sonra tsunami tehlikesi yaşanabileceğini söyledi.

Yaptıkları tsunami modellemelerinde, Girit taraflarında 7-7 buçuk büyüklüğünde deprem olduğunda, İzmir’e yaklaşık 1.5 saat sonra tsunaminin gelebileceğini kaydeden Sözbilir, 1999 depreminden sonra özellikle İstanbul’da çok fazla çalışma yapıldığını, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında birçok binanın yeniden yapıldığını fakat bunun yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

2020'de yapılan deprem senaryosunda yaklaşık yüzde 30’lara varan bir yıkımdan bahsedilebildiğini ifade eden Sözbilir, can ve mal kayıplarının hâlâ yüksek durumda değerlendirilebileceğini, yaklaşık 10 sene içinde 7.2 ile 7.5 arasında büyüklüğe varan bir deprem beklendiğini kaydetti.

9 ile kritik uyarı

Sadece İstanbul’daki depremi beklemenin çok doğru olmadığını belirten Sözbilir, İstanbul dışındaki birçok ilde 7.5 ve 7.6’ya varan birçok yer sarsıntısının olabileceğini değerlendirerek. özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş, Antakya, Bingöl, Erzurum, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Muğla'yı ikaz etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı

Altına yönelik sert eleştiriler getiren dünyaca ünlü milyarder Warren Buffet, altın madenciliği şirketine rekor bir yatırım yaptı...
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı