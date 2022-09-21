Uzman isim "Yaklaşık 1 milyon alzheimer hastası var" dedi ve uyardı: Yüzde 40 oranında önleyebiliriz

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde hastalık hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Gültekin, hastalığa yakalanmamak için risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Risk faktörlerini de açıklayan Doç. Dr. Gültekin, ''Obezite, çevre kirliliği, kalp hastalıklarına yol açan hastalıklar, psikiyatri hastalıklar Alzheimer hastalığının risk faktörleridir’’ ifadelerini kullandı.

''Türkiye’de yaklaşık 1 milyon alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor’’

Alzheimer hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gültekin, ''Alzheimer hastalığı beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanan ve ilerleyici özelliği olan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı bütün demansların yüzde 65’ini oluşturmaktadır. Türkiye’de yaklaşık bir milyon alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı için en belirgin risk faktörü yaşın ilerlemesidir. Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus 2040 yılında yüzde 16,3’e çıkacak, 2080 yılında ise yüzde 25,6’ya yükselecek. Alzheimer hastalığı için en önemli risk faktörü ilerleyen yaş olduğuna göre, bu veriler önümüzdeki yıllarda Türkiye’de daha fazla sayıda alzheimer hastası olacağını göstermektedir’’ dedi.

"Farkındalık çalışmaları genişletilmeli"

Hastalık hakkında farkındalık oluşturulmasının önemine de değinen Doç. Dr. Gültekin, ''Toplumdaki sıklığı giderek artacak olan Alzheimer hastalığı için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları her kesimi kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bundan önemlisi demansa veya alzheimer hastalığına sebep olan risk faktörlerinden sakınmak ve risk faktörlerini düzeltmek sağlık hizmet politikaları içinde en önemli görevlerden biri olmalıdır’’ diye konuştu.

''Risk faktörlerini ortadan kaldırırsak hastalığa yakalanmayı yüzde 40 oranında önleyebiliriz’’

Risk faktörlerinin azaltılmasının gerektiğini aktaran Doç. Dr. Gültekin, ''Dünyada hastalığı ortadan kaldıran tedavi yöntemi yok. Fakat risk faktörlerini ortadan kaldırdığımızda yüzde 40 oranında bu hastalığı önleyebiliyoruz. Bu risk faktörleri şunlardır; eğitim seviyesinin düşük olması, hipertansiyon, işitme kaybı, sigara içmek, obezite, depresyon, fiziksel inaktivite, diyabet, sosyal kontaktın azalması, aşırı alkol kullanmak, kafa travması ve hava kirliliği. Bahsedilen bu riskleri düzeltmek ve kronik hastalıkları (diyabet ve hipertansiyon gibi) tedavi ile kontrol altında tutmak demans-Alzheimer riskini belirgin azaltabilir’’ açıklamalarında bulundu.