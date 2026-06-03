Türk dünyasını dijitalde birleştirecek dev hamle! AK Parti'li Kürşad Zorlu tarihi projeyi ve zirve müjdelerini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "TÜDSES (Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi) projesinin yazılımını tamamladık. Dijital bir ortamda tüm sivil toplum kuruluşlarımızı topluyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da büyük bir tanıtım yapacağız" dedi.

Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmalarının 35’inci yıl dönümü için düzenlenen 'Türk Dünyası Entegrasyonunda Yeni Ufuklar: Ortak Geleceğe Doğru Stratejik Vizyon' temalı uluslararası sempozyum, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirildi. EkoAvrasya Vakfı, Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ve Politik Stratejiler Araştırma Merkezi (POLSAM) iş birliğinde düzenlenen sempozyumda, Türk dünyasının ortak geleceğini şekillendirecek stratejik yaklaşımlar ele alınarak, kültürel bağların ekonomik, siyasi ve akademik iş birlikleriyle değerlendirildi. Sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz, POLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğanses, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, milletvekilleri, büyükelçiler ve çok sayıda akademisyen katılım sağladı.

'UKRAYNA’DA ÇALIŞMAMIZ OLACAK'

AK Parti'li Zorlu, sempozyumun 86 milyon yurttaşın sahiplenebileceği bir çatı altında toplandığını söyleyerek, "Ukrayna’da çok sayıda Gagavuz Türk’ü var. Yakında oraya da bir çalışmamız veya seyahatimiz olacak. Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda, bize verdiği destekle çok farklı coğrafyalarda bu konulara ilgi duyan kişileri, kurumları, toplulukları hep birlikte gözlemliyoruz. Bu bize de büyük güç ve geleceğimiz adına umut veriyor" dedi.

Zorlu, sempozyumun yeni ufuklar açacağını ve bu ufukların kendilerine yeni sorumluluklar yükleyeceğini belirterek, "Artık hayallerimizi gerçeğe dönüştürerek, projelerimizi ortaklık haline getirip bunları harekete geçireceğimiz bir dönem olmalı. Şüphesiz en büyük projemiz adını Türk adından almış olan Türk Devletleri Teşkilatı. 30 yıl önce gerçekten böyle bir teşkilatın bu şekilde kurulup ilerleyebileceğini, bu kadar kısa zamanda gerçekleşeceğini de tahmin etmiyorduk ama gerçekleşti. Şimdi bize düşen bunu büyütmek. Gebele Zirvesi'nde alınan bir karar daha vardı. 'Artı diyalog ortağı' denilebilecek bir statü. Bu yıl Türkiye'de muhtemelen ekim ayında planlıyoruz; Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 13’üncü Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapacağız. Orada böyle bir sürprizimiz de olabilir. Çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

'TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZI DİJİTAL ORTAMDA TOPLUYORUZ'

Zorlu, devamında şunları söyledi:

"2 önemli projemizi hayata geçiriyoruz. Bir süredir üzerinde çalışıyoruz. TÜDSES projesinin yazılımını tamamladık. Nedir o; Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi. Dijital bir ortamda tüm sivil toplum kuruluşlarımızı topluyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da büyük bir tanıtım yapacağız. Hepinizi oraya bekliyoruz. Türk dünyasının sivil toplum gücünün potansiyelinin çok önemli olduğu ama birlikteliğimizin o kadar yoğun olmadığını tespitle ortaya koyduğumuz bir projeydi. Bunu tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkistan'daki Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuşmasında ifade ettiler. O gün tuşa bastıktan sonra, bu dijital sistemde tüm sivil toplum kuruluşlarımız birbiriyle etkileşim kurabilen, birbirlerine sorunlarını anlatabilen, devletlerimizdeki kurumlara sıkıntılarını, isteklerini iletebilen bir mekanizmayı öngörüyor. Bunu hayata geçirmiş olacağız."

3-5 Temmuz arasında ise Türk Dünyası Gençlik Kampı'nı toplayacaklarını vurgulayan Zorlu, "Genç arkadaşlarımız buraya Türk dünyasından ve Türkiye’den gelecek. Burada da genç arkadaşlarımı görüyorum. Bu kampa katılmak isteyenlerin bizim başkanlığımıza başvururlarsa onları da elbette bu kampta görmekten memnuniyet duyarız" dedi.

{relation id:2005489 slug:'iranda-bir-polisi-oldurmekle-suclanan-kisi-idam-edildi'}