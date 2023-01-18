Uzman isim uyardı: Her gün hesabınızda 10 adet mail silerseniz...

Karbon ayak izini azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla birçok kişi ve kurum çalışmalarda bulunuyor. Her Ocak ayının ikinci haftası kutlanan “Enerji Tasarrufu Haftası” çerçevesinde açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, dijital temizliğin de karbon ayak izini düşüreceğini belirterek, e-posta hesabı olan herkesin 10 adet mail silmesi durumunda elektrik tüketiminin düşeceğini belirtti.

Küresel ısınma sorunu ve beraberinde gelen iklim değişikliği ile herkesin birçok alışkanlığını değiştirmesi gerekiyor. Karbon ayak izini azaltmak için; bisiklet kullanmak, bulaşıkları sudan geçirmemek, toplu taşıma kullanmak, karton bardak tercih etmemek yapılacaklar arasında sıralananlardan bazıları. Atık yönetimi yapabilmek adına birçok çalışma için dijital ortamlar kullanılarak enerji tasarrufu sağlanıyor. Hayatımızın her alanında bulunan; bilgisayar, cep telefonu ve internet için de temizlik gerektiği birçok kişi tarafından bilinmiyor. E-mail servislerinin, kullandığı sunucular ve cihazlar üzerinden karbon salınımı yaptığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, e-mail hesabı olan herkesin 10 adet mail silmesi durumunda elektrik tüketiminin düşeceğini ve karbon ayak izinin azalacağını belirtti.

Spam ve reklam-kampanya mailleri depolama alanlarında yer kaplıyor

Çevreyi korumak ve atık denildiği zaman çoğu kişinin aklına kâğıt, plastik gibi ürünler geliyor. Yaşadığımız dijital çağ, çevreyi koruma faktörlerini de değiştirdi. Her gün kullandığımız e-mail hesapları, izlenen videolar ve dinlenen müziklerle çevreye zarar verildiği çoğu kişi tarafından bilinmiyor. E-mail kullanımı normal posta servisine göre daha az karbon salınımı sağlasa da, mail servislerinin kullandığı sunucular ve cihazlar karbon salınımına neden oluyor. Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, “Digital 2022 raporuna göre 4,69 milyar kişinin e-mail hesabı var. Herkes 10 adet 1 KB’lik mail silerse, bu 49 Terabyte’lık bir miktarda depolamayı açığa çıkartacağı için elektrik tüketimini düşürür. Gün içinde e-mail hesaplarına, spam ve reklam-kampanya mailleri fazla sayıda geliyor. Spam maillerin çoğu otomatik olarak kullanılan e-posta servisleri tarafından siliniyor fakat arada yakalanamayan spam mailler, depolama alanlarında yer kaplıyor. Bunların spam olarak işaretlenmesi, filtrelemede yararlı olur. Reklam-kampanya mailleri toplu gönderildiği için enerji tüketimleri daha az fakat işiniz bittikten sonra silmeniz, karbon tüketiminizi azaltacaktır” dedi.

“Video izlerken daha düşük çözünürlük kullanılırsa, daha fazla enerji tasarrufu sağlanır”

Hayatın büyük bir bölümünde var olan internet ve uygulamalar, sosyal yaşantının önemli bir parçası haline geldi. E-maillere kıyasla, izlenen video ve dinlenen müziklerin uygulamalarının sunucu bakımından daha fazla karbon salınımı yaptığını belirten Dr. Gönen, “Özellikle video izlemek, bant genişliği ve depolama ile çok daha fazla enerji tüketir. Video izlerken daha düşük çözünürlük kullanılırsa, daha fazla enerji tasarrufu sağlanır. Bunun yanı sıra, en bilinen mesajlaşma uygulaması da veri gönderimi için sunucu kullanıyor fakat yedekleme yapmıyor. Bu da, bu tür programların kullandığı enerjinin e-mail ortamına göre daha az olduğu anlamına geliyor” şeklinde belirtti.