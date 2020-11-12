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Sağlık Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat
Sağlık

Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Diş sorunları ileride sindirim zorluğu, asit reflüsü, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu olarak karşınıza çıkabilir. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız ve diş sağlığı konusunda çok çarpıcı uyarılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:36:00 -
Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Dünyada 70 milyon insanın sindirim sorunları yaşadığını biliyor muydunuz? Yaşadığınız mide yanması, karın ağrısı, gaz sancısı gibi sorunlara yol açan nedenlerin başında da ağız ve dişlerimiz geliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir "Mide ve bağırsak sağlığınız için ağız sağlığınıza da dikkat etmelisiniz" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Sindirim sorunları, asit reflüsünden kabızlığa ve irritabl bağırsak sendromuna kadar pek çok biçimde karşımıza çıkabilir.

Diş ve diş etleri sindirimi nasıl etkiler?

Sindirim sorunlarının yaygın nedenleri arasında yiyecekleri iyice çiğnememek ve çok hızlı yemek yer alır.

Ağız, fiziksel ve kimyasal sindirim süreçlerinin başladığı yer olduğu için sindirim sürecinde ayrılmaz bir rol oynar.

Bu, dişlerinizin ve diş etlerinizin durumunun sindirim sağlığınızı etkileyebileceği anlamına gelir.

Sağlıklı dişlerin ve diş etleri yiyecekleri doğru şekilde çiğnememize yardımcı olur ve bu da iyi bir sindirim sağlar.

Dişleriniz çapraşık, çürük ve eksik dişleriniz varsa...

Ayrıca çapraşık, çürük ve eksik dişler, olası sindirim sorunları ile birlikte yiyecek çiğneme yeteneğimizi etkileyen bazı diş sorunlarına da yol açar.

Ağız ortamında yoğun miktarda iltihaba sebep olan bakteri artışı varsa bu bakteriler yiyeceklerle beraber yutulduğunda sindirim sisteminize gider.

Bu da sindirim sisteminizde dengesizliğe ve ardından sindirim sorunlarına neden olabilir.

O yüzden mide ve bağırsak sağlığınız için ağız sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

 

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