Uzman isim uyardı! Bu cumayı kaçırmayanlar kazançlı çıkacak

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, önümüzdeki yılbaşından itibaren yeniden değerlemeye bağlı olarak birçok hizmet ve yükümlülüğün maliyetinin artacağı uyarısında bulunarak, "2021 yılının kalan bu son günlerini değerlendiren, birçok açıdan kazançlı olmaktadır. Bunun için bu cuma gününün son mesai bitimine kadar hareket etmek lazım" ifadelerini kullandı. İşte çok önemli uyarıların bulunduğu o yazı:

"Bu senenin en sonuncu günü cumaya denk gelmektedir. Dolayısıyla 2021 yılının kalan bu son günlerini değerlendiren birçok açıdan kazançlı olmaktadır. Bunun için bu cuma gününün son mesai bitimine kadar hareket etmek lazım.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere önümüzdeki yılbaşından itibaren yeniden değerlemeye bağlı olarak birçok hizmet ve yükümlülüğün maliyeti artırmaktadır. SGK’da ise prim, idari para cezası ile hizmet borçlanmaları cari asgari ücrete endekslenmiştir. Hâl böyle olunca yılbaşından önce hizmet borçlanması yapanlar yılbaşından sonra asgari ücrette yapılan artışı oranında daha ucuz maliyetle bu işi haletmiş olmaktadır.

Diğer yandan bu sene “Torba Kanun” ile yürürlüğe konan SGK borç yapılandırması kapsamında genel sağlık sigortası faiz silme avantajından da faydalanmak için bu cuma son gündür.

%40 DAHA AZ MALİYETLE EKSİK PRİMLERİNİZİ DOLDURABİLİRSİNİZ

Özelikle emeklilik için tüm şartları yerine getirmiş veya 2022 yılı içerisinde yerine getirecek olup da sadece eksik primleri bulunması nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bu sayılı günler daha az para ödeyerek eksik primleri borçlanmak suretiyle doldurmak için önemli bir fırsattır. Aksi takdirde bu cuma gününün mesai bitimine kadar hizmet borçlanmaları için SGK’ya başvurmayanlar yaklaşık %40 daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalacaklardır.

Kamuoyunda geriye dönük SGK hizmeti kazanma olarak bilinen hizmet borçlanmaları, çalışanlara emeklilikte avantajlar sağlamaktadır. Özellikle eksik prim gün sayıları olup da bu sürelerin dolmasını beklemek zorunda kalanlara çoğu zaman hemen bu primleri borçlanma ile yerine getirmesi avantajını sağlamaktadır. Ayrıca bazı borçlanmalar bazı hâllerde daha erken emeklilik ve emeklilik maaşında artışa sebep olabilmektedir. Hizmet borçlanması yoluyla eksik prim günlerini doldurabilecek kişi ve hâller yasada sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre başta er veya erbaş olarak silahaltında veya yedek subay okulunda geçen süreler ile (4/1-a), (4/1-b) ve (4/1-c) kadın sigortalılarının doğumdan sonra geçen süreleri olmak üzere;

•Personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreler,

•Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

•Avukatlık stajında geçen süreler, tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler,

•Grev ve lokavtta geçen süreler,

•Ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanması,

•Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

•Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların borçlanmaları ve

•Yurt dışında geçen öğrenim sürelerinin borçlandırılması, mümkün bulunmaktadır.

AYLIK KAZANCINIZ 450 TL’DEN DAHA FAZLA

Belirtmiş olduğumuz kişi ve hâllerde hizmet borçlanması yapmanın günlük maliyeti bu sene için 38,15 TL’dir. Bu cuma gününden sonra günlük maliyet 54,38 TL olacaktır. Bu durumda cuma günü mesai bitimi sonuna kadar hizmet borçlanmalarını yapanlar aylık bazda 456,5 TL daha az maliyetle gerçekleştirmiş olacaklardır.

Diğer yandan gurbetçiler de yurt dışı hizmet borçlanması hakkına sahip bulunmaktadır. Gurbetçilerin hizmet borçlanması belirttiğimiz borçlanmalara göre %13 daha fazladır. Bunlar hâlihazırda aylık yaklaşık 1610 TL hizmet borçlanması yapabilmekte iken 1 Ocak 2022 tarihinden sonra aylık maliyetleri 2.252,00 TL’ye yükselecektir. Buraya kadar belirttiğimiz rakamlar en alt sınır tarafından yapılabilecek borçlanmalardır. Dileyenler elbette daha yüksek prim ödeyerek hizmet borçlanması yapabilirler.

GSS BORÇ FAİZİNİ SİLMEK İÇİN SON FIRSAT

“Torba Kanun”la birlikte 2021 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki Genel Sağlık Sigortası prim borcu aslını bu cuma günü mesai bitimine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Aksi takdirde altından kalkılamayacak borçlarla karşı karşıya kalınacaktır. SGK’nın bu borçluları da takibe aldığı düşünüldüğünde cuma gününe kadar borcun ödenmesi borçluların zor duruma düşmesini bertaraf edecektir.

Genel olarak primlerini kendi ödeyenlerce, e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edebiliyor. Ancak kapsamda bulunan kişilerin genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmıyor. Bu kişilerin otomatik olarak borçları yapılandırıldığından, otomatik olarak yapılandırılan genel sağlık sigortası borçlarını e-Devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenip takip etmeleri mümkün."