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Sağlık Uzman isim uyardı! Ağustos ayına dikkat edin
Sağlık

Uzman isim uyardı! Ağustos ayına dikkat edin

Yeniakit Publisher
2024-07-08 22:00:00 -
Uzman isim uyardı! Ağustos ayına dikkat edin

Yaz mevsimiyle birlikte ishal, bulantı ve kusma şikayetleri arttı. Uzman isim vakaların ağustos ayında artabileceğini işaret etti.

Trabzon'da özellikle yaz mevsiminin girmesiyle birlikte hastanelere ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerde artışlar yaşandığı, sıcaklarla birlikte gıda kaynaklı enfeksiyonların ortaya çıktığı belirtildi. Söz konusu şikâyetlerin Ağustos ayında artışa geçeceği endişesi yaşanırken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Şikayetlerin nereden kaynaklandığı yönünde araştırmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, “İshal vakalarımızda bir artış var. Nedenini araştırdığımız ateşli hastalar var. Bulantı, kusması olan hastalarımız oluyor. İshal olmazsa bile bulantı, kusmayla gelen hastalarımız oluyor. Deniz kaynaklı mıdır? Yoksa su kaynaklı mıdır? Bu noktada araştırmalarımız devam ediyor. Çok yoğun noktasında geçen seneyle benzer rakamlar. Ağustos ayında artabilir dikkatli olmamız gerekir. Sıcaklarla birlikte gıda kaynaklı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Tavsiyemiz kişisel koruyucu önlemleri almaları gerekiyor. Bozuk gıda yememeleri bozulma ihtimali olan gıdaların tüketiminde dikkatli olmaları, pis sulara girmemeleri dere suyu temiz olarak düşünülebiliyor ancak analizi yapılmadan girilmemesi gerekir. Artık derelerimizde de kirlilik söz konusu. Hijyen, el yıkama sabun kullanımı çok önemli” diye konuştu.

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