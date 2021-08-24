Uzman isim operasyonun perde arkasını açıkladı! "Erişilemez" dedikleri bölgede bozguna uğradılar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Bakan Hulusi Akar bizzat yönetti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti.

Akar'ın, terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndü.

Operasyonun perde arkası da ortaya çıktı.

- Gara ve Kandil'deki operasyonlar teröristleri yer değiştirmeye zorladı.

- PKK'lı teröristlerin Kandil'den kaçıp kırsalda saklandığı tespit edildi.

- 28 hedef arasında terör örgütü elebaşlarının sığınakları da imha edildi.

- İmha edilen sığınakların 7 metre derinliğe inşa edildiği belirlendi.

MİT ve TSK'nın Asos'a düzenlediği operasyonla ilgili uzman isimler TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, terör örgütü PKK için Asos'un önemli olduğunu vurguladı. Kandil'den kaçan teröristlerin bu bölgeye yuvalandığını söyledi. Tepeden SİHA'ların, sahadan ise Mehmetçik'in örgütün ensesinde olduğunu sözlerine ekledi.

Coşkun Başbuğ sözlerine şöyle devam etti:

"Asos bölgesi ilgili makamların üzerinde durduğu bölgeydi. PKK'nın sözde lider kadrosunun kaçmak istediği bölgelerden biriydi. Kandil'den kaçanların istikameti Asos, daha derinlerde olduğu için oralara erişilemez düşüncesi vardı. Ama TSK ve MİT'in yakın takibiyle önemli bir harekat gerçekleştirildi. Örgüte yeni alan açacak birçok yer vuruldu. MİT ve Mehmetçik için mesafenin önemi yok. Örgüt şu an vermiş olduğu talimatla 'dağınık hareket edin' diyor. Tepeden SİHA ve sahadan Mehmetçik örgütün her zaman ensesinde."

"Asos'a yakında büyük operasyon görebilir"

200 kilometre derinlikte düzenlenen Asos operasyonunun geleceğin bir habercisi olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Örgütün yeni tertiplenmesi yerle bir edildi. Nokta atışıyla dakikalar içerisinde sonlandırılan bir operasyon yapıldı. 200 kilometre en derin coğrafya olarak algılanmalı ama bu ilk ve son değil. Asos bölgesine yakın zamanda büyük bir operasyon yaparız" diyor.

Irak'ın kuzeyinde Mahmur ve Sincar gibi bölgelere de büyük çaplı operasyonların düzenlenebileceğini ifade eden Başbuğ, "Terör örgütü sivillere inanılmaz bir baskı uyguluyor. İnanılmaz bir panik var örgütte. Herkesin canını kurtarmaya çalıştığı bir süreci görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Irak'tan kaçan teröristlerin Suriye'ye gidebileceğini söyleyen Başbuğ, "Bana göre terörün son nefesini vereceği yer Suriye coğrafyası olacak" dedi.

"PKK'ya ve destekçilerine mesaj verildi"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar ise Asos bölgesinde terör örgütünün yapılanmasının devam etmesi halinde ağır darbeler alacağını söyledi.

Süleymaniye kırsalında terör örgütü PKK'nın etkinliğini artırdığını söyleyen Ağar, Irak'ta yerel yönetimin artık teröristlerle mücadelede baş edemez hale geldiğini ifade etti.

Asos'a düzenlenen operasyonun büyüklüğüne işaret eden Ağar, "PKK'ya ve destekçilerine mesaj verildi. Örgüt üzerindeki baskı arttı. Kandil'de sıkışan örgüt kendine yuvalanacak yer arıyor. PKK eğer Asos bölgesinde faaliyet yürütmeye devam ederse hezimete uğraması sürer" şeklinde konuştu.

Operasyonda yerli mühimmat kullanıldı

Düzenlenen operasyonda yerli ve milli mühimmatın kullanılmasının artık bölgede dengeleri değiştirebileceğini ifade eden Abdullah Ağar, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem SİHA'lar hem de savaş uçakları mühimmatları operasyon kapsamın yoğun bir şekilde kullanıldı. Bunların birçoğu da yerli. Savunma sanayii fuarına baktığınız zaman Türkiye artık bağımlı olmaktan kurtuluyor. Kullanmış olduğu mühimmatların etkisi de artıyor. Jeopolitik mücadele içinde bu imkanlara sahip olmak değerli. Eskiden 'sen bana bağımlısın' düşüncesi vardı artık 'ben sana bağımlı değilim' diyebiliyorsun. Belli bir noktaya gelindiğinde zaten bu tamamen bitecek."