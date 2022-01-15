Uzman isim kripto paraları bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Milat gazetesi yazarı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "2022'de kripto paraları bekleyen büyük tehlike!" başlıklı yazısında, "Varlıkların fiyatı çok hızlı yükseldiğinde, bu genellikle bir çöküşü çok daha olası hale getirir" ifadelerini kullandı. Kırık, "Yatırım söz konusu olduğunda hiçbir garanti yoktur" deyip ekledi: "Bitcoin düştüğü kadar hızlı bir şekilde tekrar tırmanabilir." İşte o yazı:

"(...) Bitcoin ve bir dizi diğer önemli dijital varlığın fiyatı, Aralık ayının başında yoğun bir şekilde düştü ve fiyatlarda mini flaş çöküşü yarattı. Ocak ayının başlarında kripto para birimleri yeniden düştü ve Bitcoin'in fiyatı bir ay önce 50 bin dolardan 41 bin doların biraz üzerine düştü. ABD'nin faiz artırımları ve Kazakistan'daki siyasi kargaşanın yanı sıra Çin'in devam eden baskılarına ilişkin korkular da rol oynuyor.

Varlıkların fiyatı çok hızlı yükseldiğinde, bu genellikle bir çöküşü çok daha olası hale getirir. Yatırım söz konusu olduğunda hiçbir garanti yoktur. Bitcoin düştüğü kadar hızlı bir şekilde tekrar tırmanabilir.

2021 nasıl geçti?

2021 yılına kripto para birimleri için birkaç büyük atılım damgasını vurdu. Birincisi, bu dijital varlıkların satışları büyük müzayede evlerinde yeni rekorlar kırarak, takas edilemeyen tokenler (NFT'ler) gibi yeni kripto uygulamaları zemin kazandı. İkincisi, Bitcoin, Expedia ve Microsoft gibi büyük web sitelerinin madeni parayı bir değişim aracı olarak kabul etmesiyle ana akım kabulüne doğru adımlar attı. Üçüncüsü, Eylül ayında El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke oldu.

Araştırmacılar, ana akım kripto kabulünün önündeki büyük bir engel olarak yasal düzenleme eksikliğine işaret ettiler. Artan hükümet gözetimi, birkaç ülkenin ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını dikkate alma hareketiyle birleştiğinde, muhtemelen 2022'de çok daha fazla düzenleyici faaliyetle karşı karşıya kalmış olacağız. (...)"