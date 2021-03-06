Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?

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Bitlis'te 13 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası tüm Türkiye'yi yasa boğarken "AS532 Cougar" tipi helikopterlerinin "sorunlu", "eski" ve "işe yaramaz" olduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Peki bu helikopterler neden alındı? Bugüne dek kaç Cougar helikopteri düştü? S-70 Blackhawk ve Cougar helikopterleri arasındaki farklar neler? Cougar helikopterlerinin kullanımı neden halen devam ediyor? Cougar helikopterleri hangi ülkeden alındı? Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuya açıklık getirdi

Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı videoda helikopter kazasının detaylarını paylaştı.

Yaşanan her hava kazası sonrası "bunlar uçan tabut", "bunlar çok eski araçlar" gibi tartışmaların ortaya çıktığını söyleyen Özbek, "Bunlar günlük kullanılan otomobiller ve araçlar değildir. Bunların her biri çok ciddi paralar ödenerek alınan uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet veren ve çok önemli görevlerin yapıldığı hava araçlarıdır. Bugün eskidi değiştirelim dediğiniz zaman şu an ödeyeceğiniz verginin 5 katını ödersiniz. Bunların çok ciddi maliyetleri var. Bir hava aracı alınırken çok uzun vadeli planlamalar ve hesaplamalar yapılıyor." dedi.

Bugün bile ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 60-65 yaşlarında bombardıman, nakliye ve tanker uçakları olduğunu kaydeden Özbek, "Hava araçlarına baktığınız ve gerekli modifikasyonları yaptığınız sürece görevlerini yaparlar. TSK'da uçuş emniyetsizliği olduğu zaman görevden çıkarma yapılır. Bunlar uzman ekipler tarafından araştırılır ve karar verilir" diye konuştu.

1990'lı yıllarda terörle mücadelede ABD'nin Türkiye'ye Cobra ve Skorsky tipi helikopterleri satmadığını hatırlatan Özbek bu nedenle Türkiye'nin alternatif kaynaklara yönelmek zorunda kaldığını ifade etti.

Özbek, Tansu Çiller döneminde Türkiye'nin kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Avrupa'nın kapısını çaldığını ve Cougar tipi askeri helikopter anlaşmasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Cougar helikopterlerinin satın alım süreci ve özellikleri hakkında önemli bilgiler veren Özbek, Türkiye'nin Fransa'dan 30 adet Cougar tipi helikopter satın aldığını belirterek "Bu helikopterlerin 10'u Türk Hava Kuvvetleri'ne kalan 20 helikopter ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Cougar ve S-70 Blackhawk arasındaki farklar

AS532 Cougar helikopteri ile S-70 Blackhawk helikopterleri arasındaki farklara da değinen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cougar helikopterleri S-70 Blackhawk helikopterlerine göre havada daha uzun kalış süresine sahip. Cougar 4.30 saat havada kalırken S-70 3 saat 15 dakika havada kalabiliyor. Yani Cougar helikopterleri S-70'e göre 1 saat 15 dakika daha uzun havada kalarak görev yapıyor."

Cougar helikopterlerinden 28'inin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde üretildiğini anımsatan Özbek, bu helikopterlerinden elde edilen tecrübeyle TUSAŞ'ın kendi helikopter altyapısını oluşturduğunu aktardı.

TUSAş'ın zamanla büyük bir tecrübe kazandığını kaydeden Özbek şöyle devam etti:

"Sonra bunu İtalyan Leonardo firmasıyla yapılan parça anlaşmaları, Sikorsky ile yapılan parça anlaşmaları izliyor ve TUSAŞ helikopter konusunda da bir tecrübeye sahip oluyor. Sonrasında T-129 ATAK helikopteri arkasından T-625 Gökbey helikopteri artık TUSAŞ yavaş yavaş kendi tasarımlarına doğru ilerliyor. Yani herşey aslında Cougar helikopterleriyle başladı"

Bugüne dek Türkiye'de Cougar helikopterleriyle 4 kaza meydana geldiğini aktaran Özbek, "Bu kazalar çok normal çünkü Türkiye helikopterini oldukça zorlu şartlarda kullanıyor. Güneydoğu'da 2000 metrenin altında neredeyse yer yok. Hava kışın çok soğuk, yazın ise çok sıcak. Bütün bu hava şartları helikopterleri çok ciddi manada etkiliyor. Bunların dikkate alınması gerekiyor." dedi.

Kazanın yaşandığı bölgede ani hava değişimleri gerçekleştiğini ve çok zorlu bir coğrafya olduğunu ifade eden Özbek, "Meteorolojik şartlar çok hızlı gelişebiliyor. Helikopter bir noktadan başka bir noktaya giderken meteoroloji çok önemli pilotlar için. Meteorolojik veriler alınıp çok iyi planlamalar yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Helikopter operasyonlarının oldukça zorlu olduğunu belirten Özbek, "Sis bölgesine girdiğiniz zaman önünüzü dahi göremiyorsunuz. Buzlanma şartları var. Bu nedenle uçaklara kıyasla helikopter pilotlarının her an tetikte olması ve planlamalarını buna göre yapamsı gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bunlara itibar etmeyin"

Öte yandan her kaza sonrası kamuoyunda "bu helikopter eski", "Bunları atalım", "şunları satalım" şeklinde yaygaralar koparıldığını söyleyen Özbek, bilgi kirliliğine itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Havacılıkta ne yazık ki kazalar olmaya devam edecek ve birçok tartışma olacak. Ancak konuştuğumuz şeylerin bilgi odaklı olması gerekiyor" diyen Tolga Özbek "Lütfen bilmediğiniz yalan yanlış şeyleri yaymayın. Sosyal medyada ortaya atılan bir yalan kartopu etkisiyle çığ olarak önümüze geliyor" açıklamasında bulundu.