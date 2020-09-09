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Dünya Uzman isim: En büyük engel bu
Dünya

Uzman isim: En büyük engel bu

Faslı siyaset uzmanı Selman Bunuman, Libya'daki darbeci Halife Hafter'in askeri çözümde ısrar etmesinin, Libyalı tarafların Fas'ta yürüttüğü diyalog toplantısında anlaşmaya varmasının önünde en büyük engel olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:07:00 -
Uzman isim: En büyük engel bu

Fas'taki Sidi Mohammed Bin Abdullah Üniversitesinden siyasi bilimler profesörü Selman Bunuman, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in askeri çözümde ısrarcı olmasının Libyalı tarafların Fas'ta yürüttüğü diyalog toplantısında anlaşmasının önündeki en büyük engeli teşkil edeceğini belirtti.

Faslı siyaset uzmanı Bunuman, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamasında, siyasi bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engelin, askeri çözümde ısrar eden darbeci Hafter ve destekçilerinin olacağını bildirdi.

Uzman Bunuman, Fas'ın Libya krizini siyasi çözüme kavuşturma uğraşlarını engellemeye ve durdurmaya çalışanlar olduğunu belirtti.

Faslı akademisyen, isim vermeden bazı bilinen ülkelerin darbeci Hafter'i destekleyerek krizi devam ettirmeye yatırım yaptıkları için siyasi çözümden hoşlanmadıklarını ifade etti.

Fas'taki toplantı

Libya hükümeti ile darbeci Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler arasındaki toplantı, Fas'ın başkenti Rabat'ta pazar günü başlamıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi heyeti üyesi Muhammed Halife Necm ile Temsilciler heyetinden Yusuf el-Akuri, dün üçüncü gün oturumlarının tamamlanmasından sonra yaptıkları basın toplantısında, tarafların ortak yazılı açıklamasını okumuş, toplantıda mühim anlaşmalara varıldığı duyurulmuştu.

İsmini vermek istemeyen bir Fas Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de 3 gün devam eden toplantıların, taraflar arasındaki anlaşmanın bazı ayrıntılarını incelemek üzere 10 Eylül tarihinde tekrardan başlayacağını ifade etmişti.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile darbeci Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler'den oluşan iki heyet katılım gösteriyor.

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