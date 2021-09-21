Uzman isim dolar konusunda üstüne basa basa uyardı: Tuzak olabilir

Dolar kuru yükselişle devam ederken ünlü ekonomist İslam Memiş para piyasalarını yorumladığı açıklamasında, oldukça dikkat çeken bir yorum yaparak vatandaşları dolar tuzağı konusunda uyardı. Memiş açıklamasında 23 Eylül tarihinden önce dolar alınmasının yatırımcıya para kaybettirme ihtimali olduğuna değindi.



Yurt içi piyasalarda gözler 23 Eylül’de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısından alınacak faiz kararına çevrildi. Son günlerde doların yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşları uyaran para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı TV programında kritik karar öncesi dolar kuru öngörülerini açıkladı.

İslam Memiş bugün itibariyle 8.72 TL’ye kadar yükselen dolar kuruyla ilgili vatandaşa 23 Eylül ve sonrası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı tedbirlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"Dolar kurunda tuzak piyasasına dikkat edin"

Memiş bu ayki toplantıdan bir faiz indirimi beklemediğini öne sürerken dolar kurunda bir geri çekilme yaşanabileceğini dolar kurundaki son yükselişlerin tuzak olabileceğini vurguladı.

Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve dolar kuru beklentileri için şunları aktardı:

Çok kritik bir haftaya girdik hem yurt içi hemde yurt dışı piyasaların da birçok Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı bir hafta olacak. TCMB’nin Eylül ya da Ekim ayında faiz indireceği konusunda değişik beklentiler var. Son günlerde dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hamlelerin de Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileriyle mi meydana geliyor sorusunun cevabı aranıyor.