Uzman isim altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruyu cevapladı

Temmuz ayından eylül ayı ortalarına kadar ons altında kaydedilen zayıflamaya karşın Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişlerin etkisiyle gram altının daha yatay bir seyir kaydettiği takip edildi. Bu süreçte ons altındaki geri çekilmeler gram altın üzerinde baskı oluşturmasına karşın kur cephesindeki yükselişler ons altındaki kayıpları dengeledi. Bununla birlikte eylül ayı ortalarından itibaren Dolar/TL kurunda hız kazanan yükselişler ons altında devam eden dalgalı seyre karşın gram altın fiyatlarında yükselişleri beraberinde getirdi.



Küresel çapta gelişmekte olan ülke para birimlerinin gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaşma yönündeki söylemleri baskı altında kalması, yurt içinde enflasyonda devam eden yükseliş eğilimi ve son toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararları Türk Lirası üzerinde baskı oluşturdu. Dolar/TL kurunda gözlenen sert yükselişler gram altın fiyatlarında da tarihi zirvelerin yenilenmesine neden oldu. İlerleyen süreçte Fed’in sıkılaşma hamlelerine bağlı olarak dolarda küresel çapta gözlenebilecek değer kazanımları ve yurt içindeki enflasyon görünümüne bağlı olarak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişlere bağlı olarak gram altının ons altına kıyasla daha olumlu bir görünüm ortaya koyabileceğini değerlendiriyoruz.

"Gram altın daha sağlıklı olacaktır"

Portföylerinde belirli bir oranda altın tutmak isteyen yatırımcıların mevcut konjonktür dikkate alındığında ons altından ziyade gram altını tercih etmeleri daha sağlıklı olacaktır. Mevcut durumda 560 TL’li seviyelerden işlem gören gram altında yukarı yönlü hareketlerde 565 TL ile zirve seviyesinin bulunduğu 567,92 TL seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Zirve üzerinde yükseliş eğiliminin devam edebileceği gram altında 570,65 – 578,80 ve 600 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 553,50 ve son dönemde test edilen 543,84 TL seviyesi ilk güçlü destek noktalarıdır. 543,84 TL altında satış baskısının artış kaydedebileceği gram altında 534,95 - 50 günlük üssel ortalama (521,25) ve 500 TL seviyesi gündeme gelebilir.