Uzman isim açıkladı: Türkiye'nin umurunda bile olmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından Yunanistan ile 3 savaş gemisinin satışını içeren anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yönündeki açıklaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye'nin umurunda bile olmaz"

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Fransa-Yunanistan arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Oğuz, Yunanistan'ın ilk defa bu kadar geniş alanda hava savunma yapabileceğini belirtirken, "Türkiye, 'Yunanistan bunları alıyor' diye herhangi bir rahatsızlık söylemez. Türkiye'nin umurunda bile olmaz" dedi.

İşte Turan Oğuz'un açıklamaları;

Dışişleri'nin açıklaması doğrudan Yunanistan'ın yaptığı silah alımlarıyla bağlantılı değil. Daha çok Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sözde kendi münhasır ekonomik bölgeleri için araştırma yaptırmaya niyetliler. Girit açıklarında buna başlayan Yunanistan'ın yayılmacı bir düşüncesi vardı. GKRY'de de bu sene içerisinde yine sözde kendi alanı içinde bir araştırma yapmayı niyetliydi.

"Türk makamları tarafından doğrulanmadı"

Özellikle Yunanistan'ın boru hattına yönelik bir şey. Tabi buradaki boru hattı da olası potansiyel bir hat. Bizim münhasır ekonomik bölgemizin içinde geçeceği için Türkiye karşı çıkıyor. Hatta Yunan basınında Türkiye'nin savaş gemileriyle engellediği yönünde haberler de çıktı. Tabi bu Türk makamları tarafından doğrulanmadı.

"Sistemleri çok eskidi"

Diğer taraftan baktığınız zaman Yunanistan nokta atışı siparişlerle kendi eksik, zayifet noktalarını güçlendirmeye çalışıyor. Öncelikle hava kuvvetlerine yönelik sistemlerinde başladı. Uçaklar olsun, uçaklara yönelik mühimmatlar olsun. Şimdi de diğer sistemler. Belharra fırkateyni ile başladı ve bunun 3 tane daha alması bekleniyor. Fırkateyn ve korvetlerle 6 adet devam edecek. Mevcut ellerindeki sistemleri çok eskidi. 20 ve 40 yaşın üzerinde iki farklı yüzer savaş grubu envanterinde görevlendiriyor.

"İlk defa bu kadar geniş alanda hava savunma yapabilecek"

Yapılan açıklamalar dahilinde şunu söyleyebiliriz. Öncelikle ilk siparişini verdikleri 3+1 opsiyonlu gemilerin Aster-30 füzeleri de içermesi dolayısıyla ilk defa bu kadar geniş alanda hava savunma yapabileceği düşünülüyor. Bu Yunanistan için önemli bir kazanım olacaktır.

"6 gemiyle de 9 gemiyle de denge bozulmaz"

İki ülkenin arasındaki bütün dengeler 24 tane uçak ve 3 tane fırkateynle bozulmayacak kadar büyük dengelerdir. 3 değil 6 gemiyle de 9 gemiyle de bu denge bozulmaz. Çünkü iki ülke arasında sadece kağıt üzerinde yeni konulacak veya yeni girecek envanterler değildir. Eğer uzun vadeli bir şey yapıyorsanız ülkenizin nüfusundan sınai kabiliyetinize kadar her şey önemlidir.

Hem Yunanistan'ın modernizasyon projeleri hem de Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği şeyler iki farklı şeylerdir. Tabi birbirine bağlıdır. Türkiye, 'Yunanistan bunları alıyor' diye herhangi bir rahatsızlık söylemez. Türkiye'nin umurunda bile olmaz bu noktada. Başka ülkenin kendi egemenlik hakları dahil istediğini satın alabilir. Önemli olan bize karşı kullanıp kullanmamasıdır.

Sıcak karşılaşma uzun süredir olmadı

İki ülkenin karşılıklı olarak geldiği noktalar vardır ama hiç bir zaman sıcak karşılaşma uzun süredir olmamıştır. Daha önceki tarihlerden bile Türkiye, Yunanistan adına araştırma yapan gemileri engellerken dahil sıcak çatışma noktasına gelmemiştir. Uzaktan bazı sürtüşmeler olmuştur ama bu kadarla sınırlı kalmıştır. Askeri anlaşmada iki ülke her ne kadar diğer taraflar yakıştırsa da savacak diye şu ana kadar sıcak çatışma noktasına gelmemişlerdir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan bakana sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır" demişti.

Miçotakis anlaşmayı duyurdu

Fransa'dan 24 Rafale tipi savaş uçağından sonra 3 savaş gemisi satın alacağını ifade eden Miçotakis, ABD ile dış politika ve savunma alanındaki iş birliği güçlendirmek için de bir anlaşma imzalayacaklarını belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yunanistan'ın Fransa'dan üç Belharra tipi fırkateyn alacağını, gerekli görülürse bu sayının dörde çıkarılabileceğini açıklamıştı.