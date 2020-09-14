Uzman isim açıkladı: Türk SİHA'ları Ege ve Akdeniz'de dengeleri değiştirecek

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA'larının operasyonel başarısı tüm dünyanın büyük takdirini topladı. Türk savunma sanayisini yakından takip eden Yunan basını da SİHA'lara gündeminde geniş yer verdi.

İnsansız hava araçlarının deniz veya amfibi unsurlara karşı mücadelesine şimdiye kadar ciddi şekilde tanıklık edilmediğini aktaran Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan, "Daha önceki harekat ve operasyonlarda da tanık olmadığımız kullanım şekilleri vardı. Ancak Türkiye, sahip olduğu SİHA’ları gerek nizami gerek gayri nizami unsurlara karşı, çok farklı konseptlerde çok farklı hedeflere yönelik kullanma başarısını gösterdi" dedi.

Türk SİHA’larının Suriye ve Libya’daki kullanım tarzlarına dikkat çeken Doğan "Bu unsurlar kimi zaman terör örgütlerinden yani vekil unsurlardan oluşurken, kimi zamanda nispeten nizami unsurlardan oluştu. Bu iki çok farklı yapıya karşı da bu sistemlerin başarılı bir şekilde kullanılması da bu sistemlerin konumlandırılmasının ne kadar esnek bir şekilde yapılabildiğini gösterdi" diye konuştu.

Bahar Kalkanı Harekatı ve diğer operasyonlarda Türk SİHA'larının rüştünü ispat ettiğini kaydeden Doğan şunları söyledi:

"Türkiye’nin insansız sistemlerini çok farklı alanlarda son derece esnek ve etkin bir şekilde kullanabilme kabiliyeti, henüz eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Ege ve Akdeniz’de de kullanabilme ihtimalini doğuruyor. Tabii bu da Yunanistan’ı veya bölgedeki diğer unsurları tedirgin edecek bir durum."

Türk SİHA'larının uygun koşullarda deniz unsurları için de tehdit olabileceğinin altını çizen Doğan şöyle devam etti:

"İnsansız hava sistemlerini bir bütün olarak değerlendirmek her zaman çok daha doğru olur. Bu sistemlerde kullanılan mühimmatların etkinliği, bu sistemlerin caydırıcılık seviyesini artıran bir unsur. Bunun temel sebebi ise anlık bir şekilde karar verebilme ve bu kararı uygulayabilme esnekliği sağlaması.

Bu durumu bir avantaja dönüştürmek için ise farklı unsurların da devrede olduğu müşterek bir çalışma yapısının icra edilmesi gerekiyor. İnsansız sistemler her zaman hava savunma unsurları için görece çok kolay hedefler. Ancak Suriye ve Libya’da çeşitli örneklerini gördüğümüz üzere bu durum, bu sistemlerin doğru konumlandırılması ile tersine de dönebilir.

Tüm bunlar alt alta konulduğu takdirde, görece hareket alanları kısıtlı olan deniz veya amfibi sistemlere karşı, uygun koşullar oluşması halinde, insansız hava sistemleri ciddi bir tehdit oluşturabilir."

SOM füzesi atabilen bir SİHA denklem değiştirir

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş’un geçtiğimiz günlerde "İnsansız hava araçlarımızdan SOM füzesi atılabilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor" bilgisini paylaştığını hatırlatan Doğan, bu tip seyir füzelerinin hava araçlarına konumlandırılmasının sahada çok ciddi etkilerinin olabileceğini beliterek şunları kaydetti:

"Bu etkilerin temelinde insansız hava sistemlerinin zayıf noktalarını kapatabilecek bir kabiliyet kazandırması yatıyor. Bu zayıf noktaların birçok sebebi mevcut. Birincisi daha önce de bahsettiğim üzere insansız hava araçları, hava savunma sistemleri için bu konseptte kolay bir hedef. Bunun temel sebebi ISTAR (İstihbarat, Keşif, Hedef Kazanımı ve Gözetim) kabiliyetinin, tehdit unsurlarına veya sıcak çatışma bölgelerine yakın bir şekilde kullanılabilmesinden kaynaklanıyor. Sonuçta buradaki görüntüleme sistemlerinin de bir etkili menzili mevcut.

Bir diğer nokta ise SİHA’ların sahip oldukları mühimmatlar sebebiyle hedefe yakın bir şekilde görev icra edebilmeleri. Bu temel iki nokta bu sistemlerin en zayıf noktaları olarak göze çarpıyor. Eğer, SOM gibi 250 kilometreden fazla etkili menzili olan bir mühimmat kullanabilme kabiliyetine sahip olursanız, üstüne TSK’nın yaptığı gibi bu araçları müşterek bir şekilde kullanabilirseniz, en temel zayıf noktayı kapatmış olursunuz."

SOM-J'nin SİHA'larda kullanılmasıyla birlikte hedefe yaklaşılmadan yok edilebileceğini belirten Doğan, "Bu açıdan bakıldığı zaman SOM gibi seyir füzelerinin, insansız hava araçlarına konumlandırılması bir oyun değiştirici olacak" değerlendirmesinde bulundu.