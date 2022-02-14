Bebek yorganı nasıl olmalı? bebek yorganı ölçüleri

Bebek yorganı nasıl olmalı?

Bebek yorganı seçiminde yorgan kumaşının:

-Naylon olmaması, hava alan pamuklu bir kumaştan yapılmış olması Bebekte alerji oluşturması,

-Terleme ve isilik gibi şeylere yol açmaması,

-Antibakteriyel kumaşlardan oluşup mikrop oluşumunu tozu önlemesi ve hava alan bir kumaş olması gerekmekte.

Bebek yorganı nasıl seçilir? nelere dikkat edilmelidir?

Bir bebeğin uykusu ne kadar kaliteli olursa, kendisi de o kadar mutlu olacaktır.

Yorganın içi

Narin vücutlarının havasız kalması, yorganın fazla ağırlık yapması bebeğinizin huzurlu uyku uyuyamamasına yol açacaktır. Bunu engellemek bebek yorganı seçimi yaparken iç dolgusuna dikkat etmelisiniz.

Yorganın içinin pamuk olması

Elyaf olsa bile naylon değil pamuklu olan elyaflardan olması (elyaf tercih etmemeniz en iyisi )

Doğal ve sağlıklı olan bambudan üretilmesi

İçinin hava alması

Ağır maddelerden oluşmaması

Kimyasal içermemesi

Kaz tüyü veya yün seçimlerinin de doğal fakat bir yaşından sonra tercih edilmesi

Yorgan ölçüleri

Standart Yorgan Ölçüleri Kullanım yerlerine göre yorganlar, çeşitli ölçülerde olur. Yorgan çeşitleri ve ölçüleri şöyledir: Tek Kişilik Yorgan: Bir kişinin örtünebileceği büyüklükte, küçük yataklar için kullanılan yorganlardır. Ölçüler: En: 1,65 cm Boy: 2,15 cm Çift Kişilik Yorgan: İki kişinin örtünebileceği büyüklükte, büyük yataklar için kullanılan yorganlardır. Ölçüler: En: 1,90 cm Boy: 2,20 cm Bebek Yorganı (Çocuk Yorganı): Genellikle bebek yatakları için kullanılan yorganlardır.