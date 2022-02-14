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Kadın - Aile Bebek yorganı nasıl olmalı? bebek yorganı ölçüleri
Kadın - Aile

Bebek yorganı nasıl olmalı? bebek yorganı ölçüleri

Bebek yorganı bu açıdan da çok önemlidir. Bebek yorganının dolgu maddesi büyük önem taşır.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:50:00 - 2022-02-14 12:56:07
Bebek yorganı nasıl olmalı? bebek yorganı ölçüleri

Bebek yorganı nasıl olmalı?

Bebek yorganı seçiminde yorgan kumaşının:

-Naylon olmaması, hava alan pamuklu bir kumaştan yapılmış olması Bebekte alerji oluşturması,

-Terleme ve isilik gibi şeylere yol açmaması,

-Antibakteriyel kumaşlardan oluşup mikrop oluşumunu tozu önlemesi ve hava alan bir kumaş olması gerekmekte.

Bebek yorganı nasıl seçilir? nelere dikkat edilmelidir?

Bir bebeğin uykusu ne kadar kaliteli olursa, kendisi de o kadar mutlu olacaktır. 

Yorganın içi

Narin vücutlarının havasız kalması, yorganın fazla ağırlık yapması bebeğinizin huzurlu uyku uyuyamamasına yol açacaktır. Bunu engellemek bebek yorganı seçimi yaparken iç dolgusuna dikkat etmelisiniz. 

  • Yorganın içinin pamuk olması
  • Elyaf olsa bile naylon değil pamuklu olan elyaflardan olması (elyaf tercih etmemeniz en iyisi )
  • Doğal ve sağlıklı olan bambudan üretilmesi
  • İçinin hava alması
  • Ağır maddelerden oluşmaması
  • Kimyasal içermemesi
  • Kaz tüyü veya yün seçimlerinin de doğal fakat bir yaşından sonra tercih edilmesi

Yorgan ölçüleri

Standart Yorgan Ölçüleri Kullanım yerlerine göre yorganlar, çeşitli ölçülerde olur. Yorgan çeşitleri ve ölçüleri şöyledir: Tek Kişilik Yorgan: Bir kişinin örtünebileceği büyüklükte, küçük yataklar için kullanılan yorganlardır. Ölçüler: En: 1,65 cm Boy: 2,15 cm Çift Kişilik Yorgan: İki kişinin örtünebileceği büyüklükte, büyük yataklar için kullanılan yorganlardır. Ölçüler: En: 1,90 cm Boy: 2,20 cm Bebek Yorganı (Çocuk Yorganı): Genellikle bebek yatakları için kullanılan yorganlardır.

 

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