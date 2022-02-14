Bebek yorganı nasıl olmalı? bebek yorganı ölçüleri
Bebek yorganı bu açıdan da çok önemlidir. Bebek yorganının dolgu maddesi büyük önem taşır.
Bebek yorganı nasıl olmalı?
Bebek yorganı seçiminde yorgan kumaşının:
-Naylon olmaması, hava alan pamuklu bir kumaştan yapılmış olması Bebekte alerji oluşturması,
-Terleme ve isilik gibi şeylere yol açmaması,
-Antibakteriyel kumaşlardan oluşup mikrop oluşumunu tozu önlemesi ve hava alan bir kumaş olması gerekmekte.
Bebek yorganı nasıl seçilir? nelere dikkat edilmelidir?
Bir bebeğin uykusu ne kadar kaliteli olursa, kendisi de o kadar mutlu olacaktır.
Yorganın içi
Narin vücutlarının havasız kalması, yorganın fazla ağırlık yapması bebeğinizin huzurlu uyku uyuyamamasına yol açacaktır. Bunu engellemek bebek yorganı seçimi yaparken iç dolgusuna dikkat etmelisiniz.
- Yorganın içinin pamuk olması
- Elyaf olsa bile naylon değil pamuklu olan elyaflardan olması (elyaf tercih etmemeniz en iyisi )
- Doğal ve sağlıklı olan bambudan üretilmesi
- İçinin hava alması
- Ağır maddelerden oluşmaması
- Kimyasal içermemesi
- Kaz tüyü veya yün seçimlerinin de doğal fakat bir yaşından sonra tercih edilmesi
Yorgan ölçüleri
Standart Yorgan Ölçüleri Kullanım yerlerine göre yorganlar, çeşitli ölçülerde olur. Yorgan çeşitleri ve ölçüleri şöyledir: Tek Kişilik Yorgan: Bir kişinin örtünebileceği büyüklükte, küçük yataklar için kullanılan yorganlardır. Ölçüler: En: 1,65 cm Boy: 2,15 cm Çift Kişilik Yorgan: İki kişinin örtünebileceği büyüklükte, büyük yataklar için kullanılan yorganlardır. Ölçüler: En: 1,90 cm Boy: 2,20 cm Bebek Yorganı (Çocuk Yorganı): Genellikle bebek yatakları için kullanılan yorganlardır.