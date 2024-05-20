Uzman isim açıkladı! Ramazan İdilman'dan paylaşım: Sinsi ilerleyen hastalık! Bunu duyunca şaşıracaksınız

Kan yoluyla bulaşan hepatit C virüsünün (HCV) tedavi edilmezse siroza, karaciğer kanserine yol açabildiği ve ölümcül olabildiği belirtilen açıklamada, dünyada 71 milyon kişide kronik hepatit C hastalığının olduğu öngörüldüğü, Türkiye'de ise yaklaşık 250 bin ila 550 bin erişkin kişinin HCV ile enfekte olduğu ve bunların büyük çoğunluğunun durumun farkında olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.

Kronik hepatit C virüsü enfeksiyonunun, genellikle kişilerin kan bağışı esnasında test edilinceye veya rutin bir tıbbi muayene sırasında bulunan anormal bir kan testi sonucu çıkıncaya kadar fark edilmediğine işaret edilen açıklamada, karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türü olan hepatit C ile yaşayanların yaklaşık yüzde 80'inde hiçbir belirti ortaya çıkmadığı için "sinsi bir hastalık" olarak kabul edildiği vurgulandı.

"RİSK GRUBUNDAKİLERİN KAN TESTİ YAPTIRMALARI SON DERECE ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ramazan İdilman, hepatit C enfeksiyonuna karşı risk grubundaki kişilerin teşhisi için kan tahlili yaptırmanın önemine dikkati çekti.

İdilman, "Hepatit C, genellikle belirtisiz ilerleyen bir hastalık olduğu için teşhis koyulması zorlaşabiliyor. Maalesef ülkemizde hala 'kayıp hasta' yani hepatit C virüsünü taşıdığından habersiz olan pek çok kişi bulunuyor. Semptom olarak en sık rastlanan halsizlik ve yorgunluk ise sadece karaciğer hastalığına özgü şikayetler olmadığı için hastanın hekime başvurması gecikiyor. Oysa erken teşhis ile tedavi edilirse hepatit C'ye bağlı hastalığın ilerlemesini durdurarak hastaların hayatını kurtarabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan İdilman, şunları kaydetti.

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"Sağlık çalışanları, 1996 yılı öncesinde kan ve kan ürünleri alanlar, sık kan ve kan ürünleri transfüzyonu olanlar, damar içi madde kullananlar, mahkumlar ve göçmenler HCV açısından yüksek riskli gruplar olarak tanımlanıyor. Özellikle HCV, damar içi madde kullanan kişiler arasında hızla yayılmaktadır. Bu konuda yapılacak uygulamalar pek çok hastalığın kontrolüne katkı sağlayacaktır. 1996 yılı öncesinde kan ve kan ürünleri ya da organ nakli almış; immünsüpresif hastalar; steril olmayan ortamda manikür, pedikür, dövme, piercing uygulamaları ve diş tedavisi yaptırmış; toplu sünnet olmuş ve ortak ustura/jilet kullanmış kişiler büyük risk taşıyor. Hastalığın erken evrede tanınabilmesi için bu kişilerin hekimlerine gitmesi önem taşıyor."