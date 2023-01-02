Uzman isim açıkladı! Kuraklık ne zaman bitecek?

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 32.96'ya düştü. Vatandaşlar ise yağışların ne zaman başlayacağını, kuraklıkla ne zaman vedalaşılacağını araştırıyor.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ökten, "Türkiye'de 8 Ocak'a kadar neredeyse hiç yağış yok. 1 hafta daha bu durgun havalar devam edecek. 8 Ocak ve sonrası Ülkemizde havalar hareketleniyor. Kuraklık şu anda çok şiddetli. Suyu idareli kullanalım" dedi.

Ökten bir başka paylaşımında ise, "Ülkemizde sis artıyor. Bir süre ana gündem maddemiz sis olacak. Ardından yağışlar gelecek. Bu kuraklığın bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.