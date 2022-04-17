Uzman isim açıkladı! İşte başıboş köpek terörüne karşı yapılması gerekenler

Başıboş köpekler nedeniyle yaşanan acı olaylara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. En son Bursa'da Ömer Efe K. (10) ölümden döndü. Tüm yurtta sayıları 15 milyonu bulan sokak köpekleri tehlikesine karşı çözüm önerileri ise tartışma konusu oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydoğdu ile araştırma Görevlisi Ömer Oğuzhan Meral de sorununun çözümüne yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

Akşam'a çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aydoğdu, sokak hayvanlarının gıdaya ulaşımının sınırlı olduğu durumlarda agresifleştiklerini belirterek "Sokak köpeklerinin açlıklarından meydana gelen saldırganlıkları çoğu zaman insanların bedensel bütünlüğüne de zarar verebilmektedir" dedi.

Sokak köpeklerinin sayılarının mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini ifade eden Aydoğdu, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Sokak köpeği sayısını kontrol altında tutabilmenin ilk ve en önemli adımı kısırlaştırmadır. Hayvan sahiplenilmesi sadece barınaklardan yapılmalıdır. Özel kurum ve kuruluşların hayvan bakımevleri kurması sağlanmalıdır. Belediyeler tarafından, özellikle insan nüfusu açısından kalabalık olan şehirlerin önemli yerlerinin köpeksiz alan olarak ilan edilmesi hem insanlar hem de köpekler için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlayacaktır. Uyutma yöntemi sokak köpekleri popülasyonunu kontrol altına alan bir yoldur ancak son çare olarak düşünülmelidir. ABD'de her yıl barınaklara alınan 3.3 milyon köpekten 700 bini uyutulmaktadır."

Sahiplenmek isteyen önce eğitim alsın

TBMM'den son geçen düzenlemenin olumlu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Murat Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Artık bakımı üstlenilen hayvanlar dijital kimliklendirme işlemine tabi olacak. Bir hevesle alınıp sokağa atılan hayvanın eski sahibine ulaşılacak ve hakkında idari işlem yapılacak. Ancak hayvan sahiplerinin bilinçlendirilmesi için bakanlık tarafından ücretsiz eğitimler de verilebilir. Yasak ırkların sahiplenilmesi, ticaretinin yapılmasına yönelik verilen 11 bin TL ceza caydırıcı değil. Belediyelerin hayvan bakım evleri ise ihtiyacı karşılamıyor."

17 gün sonra bırakılıyor

Prof. Aydoğdu, sahipsiz köpeklerin sayısının kontrol altına alınmasına yönelik raporunda mevcutta uygulanan yöntemi maddeler halinde anlattı:

- Sahipsiz sokak köpekleri belediye ekiplerince toplanıyor.

- Geçici bakımevlerine götürülen hayvanlar ihtiyaç varsa tedavi ediliyor.

- 10 gün barınakta tutulan köpekler kısırlaştırılıyor.

- Korumaya alınan köpeğin sahiplendirilmesi için duyuru yapılıyor.

- Sahiplenilmeyen hayvanlar 7 gün sonra salıveriliyor.

- İyileşme ihtimali olmayan ve insan sağlığını tehdit eden köpekler uyutuluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri verilerine göre, köpekler en çok 0-4 yaş arası çocuklara saldırıyor. Köpekler çocukların en çok baş ve boyun bölgelerini ısırıyor. Aynı verilere göre köpek ısırıkları sonucu enfeksiyon nedeniyle her 10 kişiden 6.7'si hayatını kaybediyor.

Dünya katı yaptırımlarla çözüm buluyor

Sokak köpekleri Avrupa ve ABD'de de uzun zamandır tartışılan büyük bir sorun. Amerika'da her yıl 700 bin başıboş hayvan uyutulurken, Almanya'da hayvanlarını terk edenlere ağır para cezaları uygulanıyor.

Her yıl 3.3 milyon köpek toplanıyor

Amerika'daki Hayvan Refahı Kanunu'na göre bir kurum, topladığı sahipsiz köpeklerin en az 5 gün bakımını yapmak zorunda. Köpek, sahibi gelip kendisini alana veya başka biri tarafından sahiplendirilene kadar barınakta tutuluyor. Kurumun bu köpekleri satma hakkı da var. Amerika'da her yıl barınaklara alınan 3.3 milyon köpekten yaklaşık 700 bini ise uyutuluyor.

Hasta ve sakat hayvanlar uyutuluyor

Kanada'da kanunlara göre köpek sahipleri hayvanlarını mutlaka sisteme tanıtmalı, kısırlaştırmalı, kontrol altında tutmalı, sürekli olarak eğitmeli, bakımlarını yapmalı ve köpeği ile iletişim içinde olmalı. Köpek popülasyonunun büyümesi ve barınakların yetersiz kalması durumunda uyutulma söz konusu olmakta. Ancak sahipsiz köpek hasta ve sakat ise hemen uyutuluyor. Saldırgan köpeğin hesabı sahibinden soruluyor.

Başıboş gezene el konuluyor

İngiltere'de Çevre Koruma Kanunu'na göre köpeklere dövmeli kimliklendirme yaptırmak ve mikroçip taktırmak zorunlu. Sokaktaki başıboş gezen köpeğe el konuluyor. Köpeğin sahibi varsa masrafları ödemeden geri alamıyor. 7 gün sahibi çıkmayan hayvan başkasına verilebiliyor ya da en acısız şekilde uyutuluyor.

Almanya'daki her şehirde 'tierheim' adı verilen kuruluşlar sahipsiz köpekleri toplayarak bakımlarını sağlıyor. Hayvanlara ancak çok ağır bir acıdan kurtulması amacıyla uyutuluyor. Hayvanlarını sokağa terk edenlere verilen ağır para cezaları ise caydırıcı oluyor.

Her belediyeye barınak zorunlu

Slovenya'da her belediye sokak hayvanları için barınak kurma zorunda. Aynı şart 800'den fazla kayıtlı hayvanın olduğu her yerleş yeri için de geçerli. Evcil hayvanları terk etmek yasak. Evcil hayvan ıslahına, arzına ve satışına kısıtlamalar mevcut.

Kuduz yılda 55 bin can alıyor

Dünya genelinde her yıl ortalama 55 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor. Ölümlerin 20 bini Hindistan'da yaşanıyor.