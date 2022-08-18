Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Hafta başında 100 dolar ve çevresinde hareket eden brent petrol, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin taleple ilgili endişeleri artırmasıyla ve dünyanın en büyük petrol şirketinin arzı artırabileceği beklentileriyle birlikte yüzde 5'i aşan değer kaybıyla sert düştü.

Brent petrol için düşüşte Çin'deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret etti.

Petrol 6 ayın en düşük seviyesine çekildi

Çin'den gelen haber akışına Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'dan gelen ham petrol üretiminin günlük 12 milyon varile çıkarılabileceği açıklaması düşüşte etki oluşturan bir diğer etmen oldu ve petrol fiyatı 92 dolarla 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Petrol bu kez ABD haberiyle yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıla ilişkin küresel ham petrol talebi öngörüsündeki farklılıklar, piyasalardaki belirsizliği artırarak talep yönlü endişeleri desteklemesi ve ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş nedeniyle, brent petrol 98 dolar bandına kadar tırmandı ancak burada kalıcı olamadı.

Petrol, Rusya'nın petrol üretimindeki artışa yönelik haber akışı ve küresel resesyon endişelerinin etkisiyle yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 91 dolar düzeyi görülerek 6 ayın dip seviyesi yenilendi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatından elde ettiği gelirin 2022 yılında yüzde 35'in üzerinde artması beklenirken, Asya'ya satışların yükselmesiyle ülkenin üretim ve ihracat tahminlerini 2025'in sonuna kadar yukarı yönlü revize ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, son birkaç ayda yaşanan küresel resesyon endişeleri ve olumsuz ekonomik veriler, petrol talebinin azalacağı endişelerini destekleyerek fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Petrol fiyatları için kilit Rusya-Ukrayna krizi

Brent petrol tarafında yaşanan büyük düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Uzmanlar özellikle Rusya-Ukrayna tarafında gelecek olumlu bir haber akışının olması durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünleri için yeni indirim gelebileceğini ifade etti.

Benzin ve mazot fiyatı yeniden belirlendi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için bugün 0,83 TL indirim, mazot fiyatı için ise 0,76 TL zam yapıldı.

Peki akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları için düşüş sürecek mi? Sabah'a konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen merak edilen sorulara cevap verdi.

Endüstriyel metallerden başlayıp tarım emtialarına yansıyan resesyon fiyatlamalarının öne çıktığını bildiren Ergezen, "Neden bu oldu? Çünkü dünyada merkez bankaları faizleri artıyor. Bununla birlikte de büyüme endişeleri artıyor" dedi.

Faizler artınca ekonomilerin yavaşladığını belirten Ergezen, "Bu nedenle birçok emtia fiyatlarında düşüşleri gördük. Dolar endeksi yukarı gidiyor. Buna rağmen petrol fiyatları güçlü kalmaya devam ediyordu. Bunun en büyük nedeni tabiki Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı" diye konuştu.

"Havacılık sektörü petrol fiyatları için düşüşü sınırlıyor"

Petrolün güçlü kalmasının diğer etkisinin de özellikle ulaştırma sektörü olduğunu belirten Ergezen, "Özellikle pandemiden çıkışla birlikte havacılık sektörünün çok canlı olması burada burada petrol talebini yüksek tutan unsurların başında geliyordu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz toplantısında faiz kararının yanında gelecek projeksiyonlarını da paylaşması, şimdiye kadar resesyonu fiyatlamayan petrol fiyatlarında, yeni fiyatlamaları neden oldu. Buradaki etken neydi? Fed'in 2022 yılı sonuna kadar faizleri 3,25-3,50 bandına kadar çekmesi bekleniyor. 2023 yılında da tekrar 2,50 civarına düşebilir gibi bir algı oluştu piyasalarda. Bu da emtialarda petrol dahil resesyon fiyatlamasını genişletti ve enerji fiyatlarında bir geri çekilme gördük" değerlendirmesinde bulundu.

"Petrolde en olası senaryo 85-87 dolar seviyesi"

99-100 dolar bandının altında kalan petrol fiyatlarının 85 dolar bandına kadar geri çekilmesinin gündeme gelebileceğini ifade eden Ergezen, "Resesyon ile beraber beklenilen fiyatlamalar petrol için 85-87 dolar diyebiliriz. Burada Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında 30 dolarlık bir risk primi de olduğunu unutmamak lazım" dedi.

"Rusya-Ukrayna krizi devam ederse 65 dolar düzeyi gündeme gelebilir"

Ergezen, Rusya-Ukrayna Savaşı tarafında iyimser gelişme durumunda bunun risk priminde azalışa yol açacağını ve petrol fiyatlarında 65 dolar bandına kadar bir geri çekilme olabileceğini bildirdi.

Petrol fiyatları Haziran ayı ortasında başlayan düşüş trendine girdi. Bu tarihte 120 dolar düzeyinde seyreden brent petrol yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bununla beraber akaryakıt fiyatları için de benzer indirimler söz konusu oldu.