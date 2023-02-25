Uzman isim açıkladı: Artçı sarsıntılar ne kadar devam edecek?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti.

11 ilde yaşanan depremden 15 gün sonra Hatay'da 6.4, ve 5,8'lik deprem meydana geldi. Son olarak Merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir son günlerde art arda yaşanan depremlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Depremlere dair akıllardaki soruları yanıtlayan Sözbilir, Niğde'de meydana gelen depremin bağımsız bir deprem olarak değerlendirileceğini söyledi.

"Tuz Gölü fayından kaynaklandığına dair elimizde veriler var"

Tuz Gölü fayından kaynaklandığına dair verilerin olduğunu söyleyen Sözbilir şu ifadeleri kullandı:

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Tabi bölgesel şekilde düşündüğümüzde 3 farklı zamanda meydana gelen büyük depremlerin bölgedeki yarattığı stres değişimi de neden olmuş olabilir.

Sözbilir, bir fayın kırıldığında özellikle fayın uçlarında gerilim birikimi olduğunu da sözlerine ekledi.

Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek?

"Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt veren Sözbilir şu ifadeleri kullandı:

2 yıl önce olan Elazığ depremi artçıları devam ediyor. İzmir depremi artçıları devam ediyor. Bu tabi çok daha büyük bir deprem. 7.7, 7.6, 6.4 hepsi kendine has deprem artçılarını sürdürüyor.

Bunların hepsi aynı anda çalıştığı için çok daha sık aralıklarda bir deprem fırtınası gibi değişik ölçeklerde bu en az 2-3 yıl sürebilir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile toplantı yapıldı. 20'ye yakın bilim insanı görüşlerini belirtti. Bakanımızın da hemfikir olduğu, konutların faya en az 500 metre mekanizması da şu an da yeni konutlarda uygulanıyor. En az 500 metre uzaklıkta olmasına karar verildi. Çünkü gördük ki fay üzerindeki her şey yırtılıyor. Fay üzerinde yapılaşma yapılmayacak ve belli bir mesafede olacak.

Sıvılaşma riski

Depremler bize gösterdi ki sıvılaşma burada çok riskli. Bazen kilometrelerce sıvılaşma olduğunu görüyoruz bu bölgede çalıştığımızda. Bu nedenle sıvılaşma tehlikesi olan yerlere ev yapılmaması gerekiyor. Zaten bu anlamda da rezerv alanlar sıvılaşmanın dışındaki alanlar olarak seçildi.