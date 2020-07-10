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Ekonomi

Uzman isim açıkladı: Altında bir rekor daha gelebilir

Koronavirüs pandemisi döneminde yatırımcısı için güvenli bir liman haline gelen altında fiyatların yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Peki altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? A Para canlı yayınına katılan Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:25:00 -
Uzman isim açıkladı: Altında bir rekor daha gelebilir

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Çiçek, pandemiye dair risk ortamının sürmesi ve merkez bankalarının düşük faiz politikasının altına yaradığını savunarak, "Altın yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi.

"Zirvenin üzerinde bir yerlere gitmeyi düşünmek için altındaki ana hikaye nedir?" sorusuna, Çiçek iki unsura dikkat çekerek yanıt verdi. Birinci unsurun pandemiye dair risk ortamı olduğunu belirten Çiçek, özellikle aşının bulunmasına kadar bu ortamın devam edeceğini vurguladı.

İkinci unsuru ise merkez bankalarının faizleri reel olarak negatife çekmesi olarak açıklayan uzman isim, "Bundan dolayı yatırımcılar bir faiz getirisi elde edemiyorlar" dedi.

Tüm bunların dışında yatırımcıların temettü beklentisiyle hisse senedine yöneldiğini belirten Çiçek, "Ancak şirketlerin elde edemedikleri karlar doğrultusunda bir temettü veremeyecek ve bir yerden sonra hisse senedi tarafında riskler fiyatlanmaya başlayacak" dedi.

Altın için bunların söylenmeyeceğini açıklayan Çiçek, "Çünkü risklerin fiyatlanması altın tarafında güvenli liman olma özelliğini ortaya çıkaracaktır" dedi.

Uzman isim, "Altın yükselişinin bir parça daha sürebileceğini söyleyebiliriz, hatta 1930 doları aşarak ons tarafında yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi.

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