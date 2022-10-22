Uzman isim açıkladı... Altın fiyatları neden düşüyor?

3. Göz Danışmanlık CEO'su ve ekonomist Hikmet Baydar, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenini açıkladı.

Hikmet Baydar'ın açıklamaları şu şekilde:

En son açıklanan verilere baktığımız zaman reel sektörün kısa vadeli döviz pozisyonu 68 milyar doların üstüne çıktı. Yani ihtiyacı olanın 68 milyar dolar döviz rezervi oluştu. Son zamanlar da 6 milyar dolar daha artış oldu. Bununla beraber şu an da mevcut ekonomik politika gereği verilen kredilerin daha çok üretimi istihdamı veya doğrudan ihracatı destekleyecek tarzda olması lazım.

BDDK, merkez Bankası'nın açıklamasını görünce tabi işi sıkı tutması gerekiyordu. Verilen kredilerde gerçekten kredinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını yakından takip edebilmek ve bu sonucu sağlayabilmek için kredi kullanım limitlerinde belirlenen limitlerin üzerinde nakit varlığı olanlara dövizi olanlara TL kredi kullandırılmayacak. Böylece TL kredi kullanmak isteyenlerde bulunması gereken döviz varlığı aşağı çekildi. Bu konuda yoğurdu üfleyerek yiyor.

Altın neden değer kaybediyor?

Altın ile ilgili kime sorarsanız sorun alacağınız cevap aynıdır. İşin perde arkasını anlatacağım. Birinci konu dolar güçlü. İşte yüksek faiz politikası güdülüyor. Altın fırsat bulamıyor. İşin arka tarafında dövizi hala rezerv para olarak tutma savaşı var.

Ülkeler arası gerginlikler var. Aslında savaş altının lehine ama altın yükselemiyor. Altın fonlarında bir para çıkışı var. Ülkeler sürekli altın almaya başladılar. Devletler pozisyonlarını değiştiriyor. Türkiye son 6 ay içerisinde altın rezervini arttıran ülke. 60 ton civarında altın almış Türkiye. Bu şu anlama geliyor; Doları biz rezerv olarak tutmak istemiyoruz. Altına geçtik. Bazı fonlar vasıtasıyla altını baskı altında tutarak alanın eli yansın altın almayın dolar alın tarzında hava oluşturulmaya çalışılıyor.

Küresel krizde kazandıran yatırım ne?

Şu an aslında küresel dalgalanmalar da uluslararası yatırımcıların gözü FED'de . FED faiz artırımını ne zaman durdurur tartışmalarına başladılar. Borsalar hala favori. Yurt içi üretici rakamlarına baktığımız zaman hala fiyatlar yükseliyor. Bu da borsaların lehine. Düşük faiz seviyesi de borsalar için bir avantaj.