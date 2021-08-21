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Sağlık Uzman doktor uyardı, aman ihmal etmeyin! Sağlıklı gözler için 8 kural
Sağlık

Uzman doktor uyardı, aman ihmal etmeyin! Sağlıklı gözler için 8 kural

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu çocuklarda ve yetişkinlerde sağlıklı gözler için uygulanabilecek 8 kuralı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:27:00 -
Uzman doktor uyardı, aman ihmal etmeyin! Sağlıklı gözler için 8 kural

İşte uzman doktorun önerdiği 8 kural...

1- İlk 1 yaşta muayene şart 

Sağlıklı her yenidoğan ilk 1 yaş içinde göz doktoru muayenesine götürülmeli. Bu muayenede tespit edilen sonuca ve risk faktörlerine göre doktorunuzun önerdiği periyotlarda göz muayenesine gidin. Bebeğiniz prematüre ise retina muayenelerini atlamayın. 

2- Problemi görmezden gelmeyin 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanını veya bizzat sizin tarafınızdan fark edilen şaşılık, kayma, göz kapak düşüklüğü, sulanma, boyutlarda farklılık gibi durumları göz ardı etmeyin. Gözde en küçük bir problem fark ettiğinizde derhal göz doktoruna başvurun. 

3- Anaokulu ve ilkokulda kontrole

 Okul çağı öncesi ilk 4 yaştaki göz muayeneleri göz tembelliği, miyop, hipermetrop gibi kırma kusurlarının düzeltilmesi için oldukça önemli. Küçük yaşlarda görme rehabilitasyonu daha kolaydır. Bu nedenle muayeneleri ihmal etmeyin. Çocuğunuz ilkokula başladığında yıllık göz takiplerini atlamayın. Göz sağlığının bozuk olması çocuğunuzun okul başarısını olumsuz etkiler. 

4- Doğru ekran kullanmayı öğretin 

Ekran kullanırken her 20 dakikada bir mola, 20 saniye gevşeme ve 20 adım uzağa bakma alıştırması yapılmalı. Ekran karşısında gözler daha az kırpıldığı, gözler gözyaşı ile daha az beslendiği için göz kuruluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle çocuğunuza bilinçli olarak göz kırpmasını hatırlatın. Bilgisayarın ekran parlaklık ve kontrast ayarları düzenleyin. Ekran karşısında vücut duruşuna dikkat etmesini söyleyin. 

5- Gözlük düzenli kullanılmalı

 Gözde hipermetrop, astigmat, miyop gibi bir kırma kusuru tespit edilmişse gözlük kullanımı ve bununla ilgili takiplerini planlayın. Gözlüğünü düzenli kullanmasını sağlayın. 

6- Muz, çilek, somon...

 Doğru ve sağlıklı beslenme genel sağlık için önemli olduğu kadar göz sağlığı için de olmazsa olmaz. Göz sağlığına olumlu katkısı olan besinlerden bazıları şunlar: Zeytinyağı, böğürtlen, muz, somon, ıspanak, fasulye, havuç, brokoli, biber, çilek, patates, narenciye ve avokado. 

7- Uykusuna özen gösterin  

İyi bir uyku, gözün dinlenmesine, göz sağlığının korunmasına destek olur. Her gün ayı saatte yatıp aynı saatte kalkmak önemli. 

8- Güneş gözlüğü kullansın 

Ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmak göz sağlığına zarar verebilir. Özellikle siperlikli şapkalar ve kaliteli güneş gözlüğü birlikte kullanıldığında ultraviyole ışınlarına karşı mekanik bariyer sağlar. Güneş gözlüklerinde yüzde 100 UVA ve UVB filtresi olmasına dikkat edin. Dışarıdaki aktivitelerde yaz-kış demeden güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyoruz.

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