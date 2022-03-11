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Kadın - Aile Uzman diyetisyen: Çocuklarda beslenmeye dikkat edilmeli! Çocuklar için beslenme önerisi
Kadın - Aile

Uzman diyetisyen: Çocuklarda beslenmeye dikkat edilmeli! Çocuklar için beslenme önerisi

Klinik Diyetisyen Ayşe Şura Korkmaz, bir çocuğun normal gelişim sürecinde 6 yaşına kadar kendi başına yemek yemeye başlamış olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:05:00 - 2022-03-11 17:09:29
Uzman diyetisyen: Çocuklarda beslenmeye dikkat edilmeli! Çocuklar için beslenme önerisi

Çocuklarda yeme alışkanlığının oluşmasında ebeveynlerin rolünün önemli olduğunu belirten Korkmaz, ödül veya cezalandırmanın ölçülü olması gerektiğini dile getirdi.

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Çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerinin ileriki yaşlar için de önemli olduğuna değinen Korkmaz, "Okul öncesi dönemde yeterli ve dengeli beslenme çocuğun ilerleyen yaşlarında da çocuğa katkı sağlayacaktır. Ortalama 3-6 yaş arasına karşılık gelen çocukluk döneminde beslenme fiziksel, ruhsal, sosyal gelişimini sağlamada oldukça önemli bir rol üstlenir. Bu dönemde çocuğun kaslarının, sinir sisteminin, dolaşım sisteminin ve pek çok organlarının gelişimi için hacim bakımından az ama besin değeri bakımından zengin besinler ile beslenmeye ihtiyacı vardır." dedi.

Korkmaz, çocuğun belli bir yaştan sonra yeme alışkanlığını edinmiş olması gerektiğini vurgulayıp, "Bir çocuğun normal gelişim sürecinde 6 yaşına kadar kendi başına yemek yemeye başlamış olması gerekir. Yemediği yiyecekler hakkında ailenin konuşması ve o besini detaylı anlatması çocuğun o besini tüketmeye olan cesaretini arttıracak bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin ödül, ceza yaklaşımında dikkatli olması gerektiğini dile getiren Korkmaz, "Ebeveynlerin yaptığı diğer hatalardan biri ödül, ceza yaklaşımıdır. Yani ebeveynlerin çocuğun yiyeceği bir yemek karşılığında ödül vaat etmesi ya da yemek vermemesi halinde çocuğun beslenme alışkanlığı kazanması zorlaşabilir. Beslenme eksikliğinden kaynaklanan anemi, şişmanlık, obezite ya da diş çürümeleri meydana gelebilir. " şeklinde konuştu.

 

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