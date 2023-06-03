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Gündem Uzman çavuştan acı haber! Görev yaptığı karakolun duvarına motosikletle çarptı
Gündem

Uzman çavuştan acı haber! Görev yaptığı karakolun duvarına motosikletle çarptı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 07:03:00 -
Uzman çavuştan acı haber! Görev yaptığı karakolun duvarına motosikletle çarptı

Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin duvara çarptığı kazada Uzman Çavuş Osman Öntemel yaşamını yitirdi, arkasındaki uzman çavuş arkadaşı da ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesinde meydana geldi. İlçede görevli Uzman Çavuş Osman Öntemel yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, görev yaptığı karakolun yakınında duvara çarptı.

Kazada Öntemel ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşı ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Uzman Çavuş Öntemel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öntemel’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Hayati tehlikesi olan uzman çavuş arkadaşı da buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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