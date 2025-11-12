Uzman çavuşlar anılıyor... TEMUD Başkanı Ali Tilkici’nin mesajı dikkat çekti

TEMUD Başkanı Ali Tilkici’den 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü Mesajı! Fedakârlığın ve Cesaretin Günü Uzman Çavuşlar Anılıyor

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belkemiğini oluşturan, vatanın her köşesinde fedakârca görev yapan kahraman uzman çavuşlar, 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü’nde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Görevlerini büyük bir özveri, disiplin ve cesaretle sürdüren uzman çavuşlar hem barışta hem de savaşta Türk ordusunun en önemli gücü olarak dikkat çekiyor. Bu özel gün, vatan savunmasında canlarını hiçe sayarak görev yapan tüm uzman çavuşlara minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirme fırsatı sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde emek veren ve vatanı için canını hiçe sayan uzman çavuşların çatı kuruluşu Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) bu özel gün için bir açıklama yayımladı. Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Emekli Uzman Çavuş Ali Tilkici, 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 uçağının kaza yapması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

AZERBAYCAN İLE ORTAK ACIMIZ

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 uçağımızın kaza haberi hepimizin yüreğini dağladı. Vatan için yola çıkan yiğitlerimizi kaybetmenin acısı tarifsizdir…

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.” Bu acı olayın, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ve ortak kaderin bir kez daha hatırlattığını belirten Tilkici, “Biz aynı bayrağın gölgesinde, aynı acının evlatlarıyız. Bu vatanın semalarında dalgalanan her hilâlin altında, aynı yeminle nöbet tutan kahramanlar var.” ifadelerini kullandı.

CESARETİN, KARDEŞLİĞİN VE VEFA BORCUNUN HATIRLANDIĞI GÜN

12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü’nün, fedakâr ve kahraman bir camianın günü olduğunu vurgulayan Tilkici, şöyle devam etti: “Vatanın en uç noktasında, gecenin en sessiz anında, bir çam ağacının gölgesinde ya da karın koynunda… Nerede bir hilâl dalgalanıyorsa, orada görev başında dimdik duran bir camia var: Uzman Çavuşlar. Sizler; şehitlerimizin hatırasına başınızı eğmeyen, gazilerimizin onurunu omuzlarında taşıyan, vatan sevgisini yeminden öte bir yaşam biçimine dönüştürmüş kahramanlarsınız. Görevin adı çoğu zaman bilinmez, hikâyeniz yazılmaz… Ama biz biliyoruz; dağların sessizliğinde, hudut çizgisinde, karanlığın en derininde siz varsınız.” Tilkici, 12 Kasım’ın sadece bir kutlama günü değil; “fedakârlığın, cesaretin, kardeşliğin ve vefa borcunun hatırlandığı bir gün” olduğunu ifade ederek mesajını şu sözlerle tamamladı: “Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet, görevi başındaki tüm Uzman Çavuşlarımıza saygı ve selam olsun. Birlikte güçlüyüz, birlikte nefesiz, birlikte milletiz. 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günümüz kutlu olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”