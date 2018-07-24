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Uzman çavuşa vahşi saldırı!

Adana'da isminin Akif Toruk olduğu öğrenilen uzman çavuş başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 16:35
Uzman çavuşa vahşi saldırı!

Adana'da bir uzman çavuş, başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Camii yanında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan birisini görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın uzman çavuş Akif Toruk olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri Toruk'a müdahale ettiği sırada başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Toruk'un durumun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE TABANCA BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde 9mm çapında bir tabanca buldu. Tabancanın uzman çavuşa ait olup olmadığı bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:35
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. Uzman Çavuş
  4. Akif Toruk
  5. silahlı saldırı

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