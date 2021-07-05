Üzerlerine ateş açıyor, çırılçıplak soyup paralarını da alıyorlar! Ölüme itilen mültecileri yine Türkiye kurtardı

Hasan Eğrigöz

Suriye’de terör örgütü PKK/PYD ve Esed rejiminin saldırılarından kaçarak, hayatta kalma umuduyla evlerini terk eden milyonlarca Suriyeli mazluma ülkemiz kucak açarken insan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ayar vermeye kalkan iki yüzlü Batı medeniyeti, bir avuç mülteciye dahi tahammül edemiyor. Mültecilerin önemli bir kısmı için Avrupa’ya giriş kapısı olan Yunanistan’ın mazlumlara karşı işlediği suçların ise sonu gelmiyor.

Zaman zaman gerçek silahlarla ateş açan, botlarını çocuk, kadın demeden delerek onları ölüme iten Yunanlı barbarlar, topraklarında yakaladığı mazlumları çırılçıplak soyuyor, değerli eşyalarını aldıktan sonra bindirdikleri botlarla ölüme terk ediyor. Son olarak Kuşadası açıklarında Yunan botlarının Türk karasularına iterek ölüme terk ettiği 39 göçmeni, yine Türkiye kurtardı. Yunanistan’ın zulmüne Akit aracılığıyla tepki gösteren STK temsilcileri, dünyayı bu barbarlara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Biz kapıya geleni çevirmeyiz

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı Cenk Sarıgöl, Anadolu insanının kapısına gelen kimseyi geri çevirmeyeceğine dikkati çekerek “Batı ise seçerek almadıkları, beğenmedikleri, eğitimine, dil seviyesine güvenmedikleri herkese düşmandır. Hollanda 50 tane seçerek göçmen alıyor, ülkenin her yanında protesto oluyor. Biz ise sadece insan olarak bakıyoruz bu işe. Kültürümüz bu” dedi.

Yunanistan’ın sadece insan haklarını değil, çocuk haklarını da ihlal ettiğini belirten Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Sevim ise dünyanın kör olduğu bu duruma karşı BM’nin acilen devreye girmesi gerektiğini söyledi.

