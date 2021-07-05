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Gündem Üzerlerine ateş açıyor, çırılçıplak soyup paralarını da alıyorlar! Ölüme itilen mültecileri yine Türkiye kurtardı
Gündem

Üzerlerine ateş açıyor, çırılçıplak soyup paralarını da alıyorlar! Ölüme itilen mültecileri yine Türkiye kurtardı

Yunanistan’ın dünyanın gözü önünde göçmenlere karşı işlediği suçların ve zulmün sonu gelmiyor. Yakaladığı göçmenleri çırılçıplak soyan, paralarını ve eşyalarını gasp ettikten sonra çocuk, kadın demeden bindirdikleri botlarla ölüme iten barbarlara karşı iki yüzlü Batı ülkeleri de üç maymunu oynamaya devam ediyor. Son olarak bindirildikleri botlarla ölüme terkedilen 39 göçmeni yine Türkiye ölümden kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 09:53:00 -
Üzerlerine ateş açıyor, çırılçıplak soyup paralarını da alıyorlar! Ölüme itilen mültecileri yine Türkiye kurtardı

 Hasan Eğrigöz 

Suriye’de terör örgütü PKK/PYD ve Esed rejiminin saldırılarından kaçarak, hayatta kalma umuduyla evlerini terk eden milyonlarca Suriyeli mazluma ülkemiz kucak açarken insan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ayar vermeye kalkan iki yüzlü Batı medeniyeti, bir avuç mülteciye dahi tahammül edemiyor. Mültecilerin önemli bir kısmı için Avrupa’ya giriş kapısı olan Yunanistan’ın mazlumlara karşı işlediği suçların ise sonu gelmiyor.

Zaman zaman gerçek silahlarla ateş açan, botlarını çocuk, kadın demeden delerek onları ölüme iten Yunanlı barbarlar, topraklarında yakaladığı mazlumları çırılçıplak soyuyor, değerli eşyalarını aldıktan sonra bindirdikleri botlarla ölüme terk ediyor. Son olarak Kuşadası açıklarında Yunan botlarının Türk karasularına iterek ölüme terk ettiği 39 göçmeni, yine Türkiye kurtardı. Yunanistan’ın zulmüne Akit aracılığıyla tepki gösteren STK temsilcileri, dünyayı bu barbarlara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Biz kapıya geleni çevirmeyiz

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı Cenk Sarıgöl, Anadolu insanının kapısına gelen kimseyi geri çevirmeyeceğine dikkati çekerek “Batı ise seçerek almadıkları, beğenmedikleri, eğitimine, dil seviyesine güvenmedikleri herkese düşmandır. Hollanda 50 tane seçerek göçmen alıyor, ülkenin her yanında protesto oluyor. Biz ise sadece insan olarak bakıyoruz bu işe. Kültürümüz bu” dedi.

Yunanistan’ın sadece insan haklarını değil, çocuk haklarını da ihlal ettiğini belirten Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Sevim ise dünyanın kör olduğu bu duruma karşı BM’nin acilen devreye girmesi gerektiğini söyledi.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

VATANSEVER

AVRIPA AŞIĞI SURİYELİLERİ ALIP SURİYEYE ESADA SATACAKSIN...EN SEVMEDİĞİM İNSANLARDANDIRLAR, KARINIZI KIZINIZI, ÇOCUĞUNUZU ALIYORLAR, HAYVAN MUAMELESİ YAPIYORLAR YİNE AVRUPADAN VAZGEÇMİYORLAR...AYNI HÜKÜMETİMİZİN POLİTİKALARININ SONUCU GİBİ.
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